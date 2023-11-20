Как ускорить загрузку видео на YouTube

Артем
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Фото: Unsplash 

Если вы заметили, что YouTube-ролики через Firefox или Opera грузятся дольше, чем в браузере Chrome и Edge, то вам не показалось. С такой проблемой сталкиваются пользователи по всему миру, вне зависимости от скорости интернета. Исправить это — дело пары кликов.

По мнению сайта gHacks, так Google заставляет пользователей сторонних браузеров перейти на Chrome. Исключением является разве что поисковик Microsoft Edge — в нем скорость по какой-то причине не урезана. Ускорить загрузку можно двумя простыми способами:

Способ 1

  • Загружаем и устанавливаем расширение для Firefox или браузеров на базе Chromium;
  • Открываем YouTube;
  • Кликаем расширение и выбираем пункт «Windows/Chrome 119».

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Способ 2


  • Открываем «Меню» (три полоски) в правом верхнем углу;
  • Выбираем «Новое приватное окно»;
  • Запускаем YouTube.
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Также можно воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl+Shift+P.
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Источник:
gHacks
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Комментарии

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Потому что edge не конкурент, ну и плюс нужно же через что-то скачивать chrome)
А вот Firefox так-то хороший браузер, поэтому ему и урезают.
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