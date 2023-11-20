Как ускорить загрузку видео на YouTube

Способ 1

Загружаем и устанавливаем расширение для Firefox или браузеров на базе Chromium;

Открываем YouTube;

Кликаем расширение и выбираем пункт «Windows/Chrome 119».

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Способ 2

Открываем «Меню» (три полоски) в правом верхнем углу;

Выбираем «Новое приватное окно»;

Запускаем YouTube.

Если вы заметили, что YouTube-ролики через Firefox или Opera грузятся дольше, чем в браузере Chrome и Edge, то вам не показалось. С такой проблемой сталкиваются пользователи по всему миру, вне зависимости от скорости интернета. Исправить это — дело пары кликов.По мнению сайта gHacks, так Google заставляет пользователей сторонних браузеров перейти на Chrome. Исключением является разве что поисковик Microsoft Edge — в нем скорость по какой-то причине не урезана. Ускорить загрузку можно двумя простыми способами:Также можно воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl+Shift+P.