Как установить доступ к приложениям по Face ID на iPhone и iPad. Можно заблокировать абсолютно все

Запустите приложение Команды и перейдите во вкладку Автоматизация в нижней части экрана;

Нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу и выберите опцию «Создать автоматизацию для себя»;

Прокрутите вниз и нажмите «Приложение»;

Убедитесь, что установлена галочка под опцией «Открыто», а затем нажмите «Выбрать»;

Выберите одно или несколько приложений из списка и нажмите «Готово»;

Нажмите «Далее», затем «Добавить действие» и выберите «Заблокировать экран»;

Отключите опцию «Спрашивать до запуска» и подтвердите действие;

Сохраните автоматизацию нажатием на кнопку «Готово».

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Миллионы пользователей iPhone по всему миру ждут, когда Apple добавит функцию безопасности, которая позволит устанавливать парольный доступ на отдельные приложения. Как обычно, компания по-тихому внедрила такую фичу в iOS, но она реализована слишком неочевидным способом. Рассказываем, как настроить запрос Face ID при запуске любых приложений.Для начала убедитесь, что ваш iPhone обновлён до iOS 16.4 или более новой версии ПО, а также скачайте фирменное приложение Команды, если у вас его нет. Теперь можете приступить к выполнению следующих шагов:Теперь при запуске выбранных приложений система будет блокировать смартфон и запрашивать Face ID, Touch ID или код-пароль.А какие скрытые сценарии автоматизации используете вы?