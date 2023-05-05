Как установить доступ к приложениям по Face ID на iPhone и iPad. Можно заблокировать абсолютно все

Фархад
FaceID Guide

Миллионы пользователей iPhone по всему миру ждут, когда Apple добавит функцию безопасности, которая позволит устанавливать парольный доступ на отдельные приложения. Как обычно, компания по-тихому внедрила такую фичу в iOS, но она реализована слишком неочевидным способом. Рассказываем, как настроить запрос Face ID при запуске любых приложений.

Для начала убедитесь, что ваш iPhone обновлён до iOS 16.4 или более новой версии ПО, а также скачайте фирменное приложение Команды, если у вас его нет. Теперь можете приступить к выполнению следующих шагов:

  • Запустите приложение Команды и перейдите во вкладку Автоматизация в нижней части экрана;
  • Нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу и выберите опцию «Создать автоматизацию для себя»;
  • Прокрутите вниз и нажмите «Приложение»;
FaceID Guide
  • Убедитесь, что установлена галочка под опцией «Открыто», а затем нажмите «Выбрать»;
  • Выберите одно или несколько приложений из списка и нажмите «Готово»;
  • Нажмите «Далее», затем «Добавить действие» и выберите «Заблокировать экран»;
FaceID Guide
  • Отключите опцию «Спрашивать до запуска» и подтвердите действие;
  • Сохраните автоматизацию нажатием на кнопку «Готово».
FaceID Guide

Теперь при запуске выбранных приложений система будет блокировать смартфон и запрашивать Face ID, Touch ID или код-пароль.

А какие скрытые сценарии автоматизации используете вы?
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Комментарии

+191
idpro
В чем смысл? Особенно если «другой» пользователь, от которого хотят скрыть отдельное приложение, знает основной пароль?
час назад в 21:47
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