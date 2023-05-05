Как установить доступ к приложениям по Face ID на iPhone и iPad. Можно заблокировать абсолютно все

Миллионы пользователей iPhone по всему миру ждут, когда Apple добавит функцию безопасности, которая позволит устанавливать парольный доступ на отдельные приложения. Как обычно, компания по-тихому внедрила такую фичу в iOS, но она реализована слишком неочевидным способом. Рассказываем, как настроить запрос Face ID при запуске любых приложений.
Для начала убедитесь, что ваш iPhone обновлён до iOS 16.4 или более новой версии ПО, а также скачайте фирменное приложение Команды, если у вас его нет. Теперь можете приступить к выполнению следующих шагов:
- Запустите приложение Команды и перейдите во вкладку Автоматизация в нижней части экрана;
- Нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу и выберите опцию «Создать автоматизацию для себя»;
- Прокрутите вниз и нажмите «Приложение»;
- Убедитесь, что установлена галочка под опцией «Открыто», а затем нажмите «Выбрать»;
- Выберите одно или несколько приложений из списка и нажмите «Готово»;
- Нажмите «Далее», затем «Добавить действие» и выберите «Заблокировать экран»;
- Отключите опцию «Спрашивать до запуска» и подтвердите действие;
- Сохраните автоматизацию нажатием на кнопку «Готово».
Теперь при запуске выбранных приложений система будет блокировать смартфон и запрашивать Face ID, Touch ID или код-пароль.
А какие скрытые сценарии автоматизации используете вы?
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