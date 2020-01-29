Компания Microsoft не так давно представила свой смартфон с двумя 5.6" экранами под управлением Android, однако его продажи начнутся еще не скоро. Но если вам интересен такой форм-фактор или же вы разработчик ПО для мобильной системы от Google — вы можете абсолютно бесплатно скачать эмулятор будущего смартфона и посмотреть, как он работает. Системные требования достаточно божеские: требуется Windows 10 с поддержкой Hyper-V (то есть Pro-версия) и не менее 4 ГБ ОЗУ.
Для запуска вам потребуется установить Android Studio — скачать его можно бесплатно на официальном сайте. При инсталляции достаточно выбрать стандартную установку и проверить, что компоненты Android Emulator и SDK также будут установлены:
Все, после установки Android Studio можно закрывать. Теперь вам нужен Surface Duo SDK — скачать его можно на официальном сайте Microsoft. К слову, там есть версия и для macOS и Linux. После скачивания разархивируйте архив и установите .exe с эмулятором из него. После этого можете запустить эмулятор как обычную программу из меню Пуск:
Фишка с перемещением приложений между окнами уже работает:
В общем и целом, эмулятор на данный момент вполне стабилен.
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