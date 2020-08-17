На прошлой неделе студия Epic Games добавила в Fortnite возможность покупать игровую валюту в обход App Store и Play Маркета. Это не понравилось Apple и Google, и они удалили игру из своих магазинов.
Fortnite — одна из самых популярных мобильных игр, и в ней как раз стартовал новый сезон, который доступен тем, кто установил свежее обновление (а обновлять её через App Store и Play Маркета, само собой, невозможно).
iOS и iPadOS
Поставить Fortnite на iPhone или iPad можно только в том случае, если у вас уже была установлена эта игра. Для этого откройте приложение App Store, нажмите на профиль, затем на «Покупки», найдите Fortnite и нажмите на значок облака со стрелкой вниз. Имейте в виду, что Apple может в любой момент запретить повторное скачивание этой игры.
Android
Самый простой способ установить Fortnite на смартфон или планшет с Android — с помощью инсталлятора Epic Games. Скачайте APK-файл с сайта fortnite.com, установите и запустите приложение, а затем выберите в нём Fortnite, скачайте установочный файл этой игры и запустите её. После запуска войдите в свой аккаунт или создайте новую учётную запись.
Инсталлятор также доступен в магазине AppGallery на смартфонах Huawei и Honor, а в магазине Galaxy на смартфонах Samsung выложена сама игра без необходимости скачивать дополнительный установщик.
Игра Fortnite изначально распространялась на Android напрямую через Epic Games, поэтому в неё встроен инструмент для обновления без участия Play Маркета. Это очень важно — так вы можете быть уверены, что вам будет доступен новый сезон и самый свежий контент. Ещё одно преимущество Fortnite с установкой в обход сторонних магазинов — возможность покупать монеты с 20-процентной скидкой. Epic Games экономит на комиссионных отчислениях, поэтому может продавать контент дешевле.
Вернётся ли Fortnite в App Store и Play Маркет, неизвестно. Epic Games не желает платить 30-процентную комиссию со всех пользовательских транзакций, а Apple и Google не хотят идти на поводу у игровой студии и менять правила для неё одной. А тем более — для всех разработчиков, ведь это выльется в заметное снижение доходов от продажи контента.
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