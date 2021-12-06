



Энтузиасты создали приложение, которое делает возможным установку и работу «Google Камеры» на несовместимых смартфонах. Как известно, «Google Камера» требует, чтобы на смартфоне были установлены сервисы Google, но на некоторых устройствах их нет (например, на ряде моделей Huawei и Honor).



Приложение называется Gcam Services Provider и доступно для скачивания с GitHub. Оно симулирует наличие сервисов Google для приложения «Google Камера», которое необходимо установить отдельно.



Приложение Gcam Services Provider выпущено в двух версиях — Basic и Photos. В первом неработоспособна кнопка, открывающая в «Google Камере» на полный экран последний снятый снимок, а во втором эта кнопка работает, хотя и неполноценно — без доступа к предыдущим снимкам. Обычная «Google Камера» открывает снимки в «Google Фото», но на устройствах без сервисов Google этого приложения нет, и его невозможно заставить работать из-за ограничений технического характера.



Разработчики отмечают, что у приложения Gcam Services Provider нет графического интерфейса и каких-либо настроек. Оно взаимодействует напрямую с «Google Камерой», обеспечивая его работоспособность, и на этом его возможности заканчиваются. Установить «Google Камеру» из Play Маркета на формально несовместимый смартфон не получится (по очевидной причине несовместимости), но можно скачать её модифицированную версию со специального сайта. Модов выпущено очень много под разные модели смартфонов, если какой-либо из них не работает на вашем устройстве или аварийно падает, попробуйте поставить другой.







