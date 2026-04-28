Как установить лимит раздачи интернета на смартфоне Samsung Galaxy, чтобы трафик не улетал за пару часов

В последнее время всё больше пользователей раздают интернет со смартфона на ноутбуки, планшеты, консоли и другие устройства. Это удобно, особенно в дороге или при работе вне дома. Но есть нюанс — мобильный трафик на раздачу не бесконечный, и при активном использовании он заканчивается очень быстро. Рассказываем, как заранее задать лимиты на смартфонах Samsung Galaxy, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Откройте «Настройки» на смартфоне и перейдите в раздел «Подключения»;

Далее зайдите в «Мобильная точка доступа и модем»;

Нажмите на строчку «Мобильная точка доступа»;

Внутри меню нажмите на полосу с расходом трафика;

Выберите опцию «Задать лимит» и введите значение в МБ;

Нажмите ОК;

Готово!

Сразу отметим, что ограничение нужно не просто «на всякий случай». Без него одно подключённое устройство может спокойно поглотить несколько гигабайт за короткое время. Всё из-за регулярных обновлений, обращений к облачным сервисом, куче видео на сайтах и в приложениях, а также фоновых процессов. В итоге трафик заканчивается, а скорость урезается или вовсе баланс уходит в минус (особенно в роуминге). Лимит решает эту проблему: как только установленный объём достигается, точка доступа автоматически отключается.В этом же меню вы можете отключить лимит или просмотреть статистику использования точки доступа.Теперь когда подключённые устройства достигнут заданного лимита, раздача автоматически отключится.Этот способ даёт вам полный контроль над расходом мобильного интернета и избавляет от ситуации, когда трафик заканчивается в самый неподходящий момент.