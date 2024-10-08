Как установить обновление 24H2 для Windows 11, если компьютер его не видит?

Александр



Несколько дней назад компания Microsoft выпустила обновление 24H2 для операционной системы Windows 11. Оно распространяется волнами, поэтому пока не пришло на многие компьютеры. К счастью, можно форсировать его установку штатными утилитами Microsoft.

Прежде всего откройте Параметры, зайдите в «Система» -> «О системе» и посмотрите, какая версия Windows у вас установлена. Затем перейдите в «Центр обновления Windows» и проверьте, не доступно ли вам обновление до 24H2 без всяких ухищрений. Если доступно, просто скачайте и установите его. Если нет, помогут перечиленные ниже способы.

Способ 1

Скачайте Media Creation Tool, установите эту программу и запустите. Она проверит наличие обновления, скачает его и поможет с установкой.

Имейте в виду, что Media Creation Tool нельзя скачать в России с официального сайта Microsoft, можно взять эту утилиту с проверенного стороннего сайта.

Способ 2

Откройте «Редактор локальной групповой политики» (для этого нажмите Win + R, впишите команду gpedit.msc и нажмите Enter. В редакторе перейдите по пути «Административные шаблоны» -> «Компоненты Windows» -> «Центр обновления Windows» -> «Управление обновлениями, предложенными Центром обновления Windows». Нажмите на «Выбор версии для обновления целевого компонента», выберите опцию «Включено» и нажмите «Ок».



Теперь вернитесь в «Центр обновления Windows» и проверьте не появилось ли доступное обновление. Должно появиться.


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Комментарии

+485
den3221
Media creation tool не работает. Его заблочили походу.
36 минут назад
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