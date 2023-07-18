Как установить приложение, инсталляцию которого блокирует Android

Александр


Фото: Unsplash

Защитный механизм «Google Play Защита», встроенный в свежие версии Android, препятствует установке некоторых приложений (например, лотерей и магазинов контента). Если вы скачаете APK-файл и запустите его, инсталляция будет заблокирована, операционная система сообщит вам про обнаружение подозрительного приложения.

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Если приложение вам всё же нужно, обойти блокировку довольно легко. Для этого на экране с сообщением о блокировке нажмите «Подробнее», а затем «Всё равно установить». Android нехотя, но всё же поставит приложение и позволит открыть его.



В дальнейшем Android не будет препятствовать запуску подозрительного приложения, но в «Play Маркете» будет отображаться предупреждение о том, что приложение может оказаться вредоносным, и его лучше удалить. Известно, что Google имеет возможность удалять приложения с любых Android-устройств без согласия пользователей, однако компания прибегает к такому крайне редко — только если речь идёт о каком-нибудь страшном и опасном вирусе.

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