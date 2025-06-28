Как увеличить часы экрана блокировки на iPhone с iOS 26

Рассказываем, как воспользоваться новой функцией, и что делать если ничего не получается.
Как изменить размер часов на экране блокировки в iOS 26• Удерживаем палец на экране блокировки
• Когда экран отдалился, тапаем «Настроить»
• Перетягиваем правый нижний уголок рамки часов вниз
• Жмем «Готово»
Размер часов в iOS 26 не меняется, как это исправить?Если все сделано верно, но уголок регулировки не отображается, проверьте следующие настройки:
• Удерживаем палец на экране блокировки
• Когда экран отдалился, тапаем «Настроить»
• Затем жмем на часы
• В новом меню касаемся иконки глобуса
• Из списка выбираем шрифт Арабский (Запад)
• Стиль чисел — первый слева
Как растянуть другие стили часов?Пока никак. Поскольку на момент написания материала iOS 26 находится на ранней стадии тестирования, растягивается только один вариант стиля чисел. Вероятно, это исправят в будущих бета-версиях, либо к финальному релизу iOS 26.
Какие еще есть настройки часов?Помимо размера часов можно изменить толщину чисел с помощью ползунка и сменить цветовую палитру.
Также можно задать эффект глубины, при этом часы будут «прятаться» за элементами фона. Однако не все изображения поддерживают его. Найти подходящие вы сможете в нашей огромной коллекции обоев по тегу «эффект глубины».
А по тегу «Обои» можно выбрать кучу разных вариантов красивого оформления, от пейзажей до абстракции.
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