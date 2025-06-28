Как увеличить часы экрана блокировки на iPhone с iOS 26

Артем
еокеоыкеокыеоыеко.png

Рассказываем, как воспользоваться новой функцией, и что делать если ничего не получается.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В iOS 26 Apple добавила возможность менять размер часов на экране блокировки. Пока эта возможность доступна только в бета-версии прошивки и станет доступна для всех в сентябре, после официального релиза.

Как изменить размер часов на экране блокировки в iOS 26

• Удерживаем палец на экране блокировки 
• Когда экран отдалился, тапаем «Настроить»
• Перетягиваем правый нижний уголок рамки часов вниз
• Жмем «Готово»

воаяоктявтпт.png

Размер часов в iOS 26 не меняется, как это исправить?

Если все сделано верно, но уголок регулировки не отображается, проверьте следующие настройки:

• Удерживаем палец на экране блокировки 
• Когда экран отдалился, тапаем «Настроить»
• Затем жмем на часы
• В новом меню касаемся иконки глобуса
• Из списка выбираем шрифт Арабский (Запад)
• Стиль чисел — первый слева

dahdthatatjatn.png

Как растянуть другие стили часов?

Пока никак. Поскольку на момент написания материала iOS 26 находится на ранней стадии тестирования, растягивается только один вариант стиля чисел. Вероятно, это исправят в будущих бета-версиях, либо к финальному релизу iOS 26.

Какие еще есть настройки часов?

Помимо размера часов можно изменить толщину чисел с помощью ползунка и сменить цветовую палитру.

arehedrhdrDfBf.png

Также можно задать эффект глубины, при этом часы будут «прятаться» за элементами фона. Однако не все изображения поддерживают его. Найти подходящие вы сможете в нашей огромной коллекции обоев по тегу «эффект глубины». 

drhadththatazha.png

А по тегу «Обои» можно выбрать кучу разных вариантов красивого оформления, от пейзажей до абстракции.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
4
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Что делать, если ноутбук не включается?
Найден способ избавиться от спама в «Яндекс Пэй» и сохранить полезные уведомления
Как перенести вниз адресную строку в Google Chrome на Android

Рекомендации

Рекомендации

Как создать аккаунт Google и Gmail в России в 2025 году без номера телефона. Это новый способ
Найден скрытый способ получить скидку 35% на любой товар OZON
Технолохотрон: как нас разводят в 2025 на маркетплейсах

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии