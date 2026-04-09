Как уйти от одного оператора связи к другому с сохранением номера в 2026 году

Смена мобильного оператора с сохранением старого номера позволяет абоненту выбирать более выгодные тарифы, не теряя при этом контактов с близкими, а также аккаунты, зарегистрированные на этот номер. Такая процедура особенно актуальна для тех, кто давно пользуется одним номером и не хочет оповещать всех о его замене. Услуга переноса номера между операторами (Mobile Number Portability или MNP) внутри одного региона доступна в России с 2014 года, а во второй половине 2026 планируется запуск возможности межрегионального переноса.

Для сохранения номера при смене оператора связи необходимо выполнить определённую последовательность действий. Эта инструкция описывает весь процесс — от проверки возможности до окончательного перехода. Следуйте шагам, чтобы избежать отказа и не столкнуться с задержками.: проверьте, соответствует ли ваш номер условиям для переноса. Он должен быть оформлен на ваше имя, а паспортные данные в договоре с текущим оператором обязаны совпадать с вашими актуальными документами. На лицевом счёте не должно быть задолженности, а сам номер не может находиться в блокировке. Если он зарегистрирован на другого человека, сначала переоформите договор на себя в салоне связи в присутствии владельца.: изучите тарифы у разных компаний, выберите подходящего оператора и подайте заявку на перенос. Некоторые операторы предлагают более выгодные условия тем, кто переходит к ним от конкурентов. Билайн, «МегаФона», T2 и Yota берут за перенос 100 рублей, МТС — 200 рублей, а переход на «СберМобайл», «ВТБ-Мобайл» и «Т-Мобайл» бесплатный. Подайте заявление через сайт, мобильное приложении или в офисе выбранного оператора. Из документов потребуется только паспорт, а при онлайн-подаче — подтверждённая запись на «Госуслугах».: выберите дату переноса и дождитесь подтверждения. Минимальный срок перехода составляет 8 дней, стандартный — 14 дней, максимальный — 6 месяцев с момента подачи заявки. Прежний оператор может связаться с вами для подтверждения согласия и скорее всего предложит скидку для удержания. Отказаться от переноса можно на любом этапе до его завершения, обратившись к новому или старому оператору.: получите новую SIM-карту и дождитесь переключения. За сутки до назначенной даты новый оператор пришлёт уведомление. В указанный день вставьте новую SIM-карту в телефон и установите её как активную. После замены возможны временные сбои связи (задержки входящих звонков или недоступность исходящих), которые обычно проходят через несколько часов. При возникновении затруднений можно обратиться в салон связи, в чат или по телефону поддержки нового оператора.: проверьте качество связи и помните об ограничениях. После завершения переноса вернуться к старому оператору или перейти к другому можно только через 60 дней по новой заявке. Это ограничение распространяется именно на номер, а не на абонента. Если вы переезжаете в другой регион, дождитесь запуска межрегионального MNP во второй половине 2026 года или уточните у оператора технические решения для обхода текущих ограничений., то для смены оператора с сохранением номера требуются лишь актуальные паспортные данные в договоре, отсутствие долгов или блокировки номера и нахождение в том же регионе. Процедура обычно занимает от 8 до 14 дней, она бесплатная или стоит символическую сумму. Отказаться от переноса можно на любом этапе до его завершения, но после успешного перехода вернуться сменить оператора повторно получится не ранее чем через 60 дней.