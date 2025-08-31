Как узнать, какая видеокарта стоит на компьютере

Фото freepik
Каждый пользователь компьютера рано или поздно задаётся вопросом: «какая видеокарта стоит на его устройстве»? Эта информация критически важна для геймеров, дизайнеров, монтажёров и даже обычных пользователей, которые хотят понять потенциал своего ПК. Идентификация видеокарты компьютера — это не просто удовлетворение любопытства, а необходимость для установки правильных драйверов, диагностики проблем или перед апгрейдом системы. В этой статье мы подробно разберём все возможные способы определения видеокарты, от встроенных средств ОС до мощных сторонних утилит.
Содержание:Зачем определять видеокарту?
Влияние модели видеокарты на производительность и совместимость
Как узнать модель видеокарты в Windows
Как узнать видеокарту на Linux
Как посмотреть видеокарту на macOS
Сторонние утилиты для диагностики видеокарты
Советы по выбору видеокарты
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Сторонние утилиты для диагностики видеокарты
Выводы
Зачем определять видеокарту?
Когда может понадобиться информация о GPU? Знание точной модели установленной видеокарты требуется в множестве ситуаций. Самая частая — необходимость обновить драйвер видеокарты. Скачивая программное обеспечение с официального сайта NVIDIA, AMD или Intel, вам необходимо точно указать модель вашего графического адаптера и версию операционной системы. Неправильно подобранный драйвер в лучшем случае не установится, в худшем — приведёт к нестабильной работе системы.
Влияние модели видеокарты на производительность и совместимость
Тип видеокарты напрямую определяет возможности вашего компьютера. Существует два основных типа: встроенная видеокарта (интегрированная, iGPU) и дискретная видеокарта (внешняя, dGPU). Интегрированный графический процессор встроен в центральный процессор (CPU) и использует оперативную память системы. Он энергоэффективен и подходит для офисных задач, просмотра видео и нетребовательных браузерных игр.
Дискретная видеокарта — это отдельная плата со своей собственной памятью (VRAM), высокой производительностью и системой охлаждения. Именно такие решения используются для игр в 4K, работы с 3D-графикой и монтажа видео. Понимание разницы и знание того, какая именно модель у вас установлена, позволяет реально оценить потенциал машины и её возможности для модернизации.
Как узнать модель видеокарты в Windows
Операционная система Windows предлагает множество встроенных инструментов для проверки видеокарты. Мы рассмотрим самые эффективные из них.
Через диспетчер устройств
«Диспетчер устройств» — это классическая системная утилита, предоставляющая информацию обо всём установленном оборудовании.
- Нажмите правой кнопкой мыши на кнопку «Пуск» или комбинацию клавиш Win + X.
- В появившемся меню выберите пункт «Диспетчер устройств».
- В открывшемся окне найдите и раскройте ветку «Видеоадаптеры».
Здесь вы увидите название вашей видеокарты компьютера. Если отображается стандартный адаптер (например, «Базовый видеоадаптер Microsoft»), это означает, что для устройства не установлены корректные драйверы. Это самый быстрый и простой способ узнать модель видеокарты.
Сведения о системе
Ещё один системный инструмент, предоставляющий расширенную информацию о конфигурации ПК.
- Нажмите Win + R, введите msinfo32 и нажмите Enter.
- В открывшемся окне «Сведения о системе» в левой части перейдите в «Компоненты» → «Дисплей».
- В правой части в строке «Имя» будет указана модель вашего графического адаптера, а также другие данные, такие как объём видеопамяти.
DirectX Diagnostic Tool (dxdiag)
Утилита, созданная для диагностики компонентов, связанных с DirectX, также отлично подходит для определения видеокарты.
- Нажмите Win + R, введите dxdiag и нажмите Enter.
- Дождитесь загрузки средства диагностики.
- Перейдите на вкладку «Экран».
- В блоке «Устройство» вы найдёте полное название видеокарты компьютера, производителя, тип микросхем и информацию о памяти. Команда dxdiag особенно полезна, так как показывает данные и о встроенной, и о дискретной графике, если таковая имеется.
Командная строка или PowerShell
Для любителей интерфейса командной строки есть эффективные решения.
Через командную строку:
- Нажмите Win + R, введите cmd, нажмите Enter.
- Введите команду: wmic path win32_VideoController get name
- Система выведет список всех обнаруженных видеокарт.
Через PowerShell (более современный способ):
- Нажмите Win + R, введите powershell, нажмите Enter.
- Введите команду: Get-CimInstance -ClassName Win32_VideoController | Format-List Name
Результат будет аналогичным.
Параметры экрана
Самый простой и быстрый способ для последних версий Windows 10 и 11.
- Нажмите правой кнопкой мыши на пустом месте рабочего стола и выберите «Параметры экрана».
- Прокрутите вниз до раздела «Сопутствующие параметры» и выберите «Дополнительные параметры дисплея».
- В строке «Сведения о дисплее» будет указан используемый дисплей и его характеристики видеокарты, включая модель.
Диспетчер задач
В современных версиях Windows «Диспетчер задач» стал более информативным.
- Нажмите Ctrl + Shift + Esc для запуска «Диспетчера задач».
- Перейдите на вкладку «Производительность».
- В левом столбце выберите GPU. В правом верхнем углу будет указана модель вашей установленной видеокарты, а также можно наблюдать за её загрузкой в реальном времени.
Как узнать видеокарту на Linux
В Linux-системах также есть несколько эффективных способов получить системную информацию о графике.
Через GNOME Settings
Для пользователей графической оболочки GNOME (Ubuntu, Fedora, Debian и др.):
- Откройте Settings («Настройки»).
- Перейдите в раздел About («О системе»).
- В строке Graphics («Графика») будет указана модель видеокарты компьютера.
Команда lspci (универсальный и мощный терминальный инструмент):
- Откройте Терминал (Ctrl + Alt + T).
- Введите команду: lspci | grep VGA
- Вы получите краткую информацию об основном графическом адаптере. Для более подробного вывода просто используйте lspci -v | grep -A1 -i VGA.
Команда lshw / glxinfo (для получения детальных данных):
- lshw: Введите в терминале sudo lshw -C video для отображения подробной информации о всех видеоустройствах.
- glxinfo: Сначала установите пакет mesa-utils командой sudo apt install mesa-utils. Затем введите glxinfo | grep «OpenGL renderer» чтобы узнать, какая видеокарта используется для рендеринга в данный момент.
Графические утилиты
Для тех, кто не любит терминал, существуют удобные графические программы:
- inxi: Мощная консольная утилита. Команда inxi -G выведет исчерпывающую информацию о графике.
- HardInfo: GUI-программа, показывающая полные характеристики видеокарты и всего оборудования.
Фото freepik
Как посмотреть видеокарту на macOS
На компьютерах Apple процесс максимально упрощён и унифицирован.
Стандартный способ
- Нажмите на логотип яблока в левом верхнем углу.
- Выберите пункт «Об этом Mac».
- В открывшемся окне будет указана базовая информация о графике. Для получения деталей нажмите кнопку «Системный отчёт…».
- В разделе «Оборудование» выберите «Графика/Мониторы». Здесь вы найдете полное название модели, объём памяти и другую системную информацию.
Терминал (system_profiler)
Любителям командной строки достаточно ввести в «Терминале» команду system_profiler SPDisplaysDataType. Эта команда выведет детализированный отчёт обо всех графических адаптерах и подключённых мониторах.
Activity Monitor
Чтобы посмотреть не только модель, но и нагрузку на GPU, откройте «Мониторинг системы» (Activity Monitor) и перейдите на вкладку GPU History. В заголовке окна будет указана модель вашей видеокарты.
Сторонние утилиты для диагностики видеокарты
Встроенные средства хороши, но для глубокого анализа и мониторинга лучше подходят специализированные программы.
GPU-Z
Утилита GPU-Z — это абсолютный лидер и must-have инструмент для любого пользователя, которому нужны исчерпывающие данные о его графическом адаптере. Это легковесная и бесплатная программа от TechPowerUp. Преимущества: показывает абсолютно все параметры графики: от названия модели и техпроцесса до частот, температуры, нагрузки и даже даты выпуска BIOS, умеет считывать данные с датчиков в реальном времени.
AIDA64
AIDA64 — мощный комбайн для диагностики и тестирования всего железа. Предоставляет даже больше информации, чем GPU-Z, но является платной. Идеальна для проведения стресс-тестов и составления полных отчетов о системе.
Speccy
Speccy: Разработана создателями CCleaner. Имеет простой и понятный интерфейс, который отображает температуру основных компонентов, включая графический адаптер. Бесплатная версия обладает достаточным набором для обычного пользователя.
Эти программы особенно полезны, когда встроенные средства операционной системы по каким-то причинам не могут корректно определить устройство.
Что делать, если видеокарта не определяется
Бывают ситуации, когда система видит видеокарту как «Стандартный VGA графический адаптер» или не видит вовсе. Возможные причины: драйверы, проблемы с BIOS, неисправности.
- Отсутствие драйверов — самая частая причина. Windows устанавливает базовые драйверы, которых недостаточно для идентификации.
- Проблемы с BIOS/UEFI: дискретная карта может быть отключена в настройках BIOS в пользу интегрированной.
- Аппаратные неисправности: плохо вставленная в слот карта, проблемы с питанием (не подключены кабели от БП) или выход устройства из строя.
Как устранить проблему
- Попробуйте определить карту на другом ПК. Если она определилась, проблема в вашей системе.
- Переустановите драйверы. Скачайте их с официального сайта производителя, предварительно удалив старые с помощью DDU (Display Driver Uninstaller).
- Проверьте подключение. Выключите компьютер, полностью отсоедините кабель питания, откройте корпус и проверьте, плотно ли видеокарта сидит в слоте PCI-E и подключены ли к ней все необходимые кабели питания.
- Сбросьте настройки BIOS/UEFI до заводских (опция Load Optimized Defaults).
Советы по выбору видеокартыЕсли вы определяли свою карту с целью апгрейда, вот ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе новой.
- Под задачи: игры, работа, офис
- Офис/веб-серфинг/HD-видео: Достаточно современной встроенной видеокарты или недорогой дискретной карты начального уровня.
- Игры в Full HD (1080p): потребуют дискретную видеокарту среднего ценового сегмента (NVIDIA GeForce RTX 3060/4060 или AMD Radeon RX 6600/7600 и аналоги).
- Профессиональная работа (монтаж, 3D, ML): Здесь важны не только игровые характеристики, но и объем памяти, а также специализированные драйверы (NVIDIA Studio Driver) и поддержка технологий вроде CUDA. Смотрите в сторону карт NVIDIA серий RTX.
Фото freepik
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Можно ли узнать видеокарту без включения системы?
Да, самый надежный способ — физически посмотреть на саму плату. На большинстве видеокарт есть наклейка с точным названием модели, которая обычно расположена на торце или на обратной стороне платы. Также модель часто указывается на упаковке и в гарантийных талонах.
Почему отображаются две видеокарты?
Это нормальная ситуация для ноутбуков и некоторых материнских плат для ПК со встроенной графикой. В диспетчере устройств могут отображаться как встроенная видеокарта (Intel HD Graphics, Iris Xe или AMD APU), так и дискретная (NVIDIA GeForce или AMD Radeon). Система автоматически переключается между ними для экономии энергии или использования высокой производительности.
Как узнать объём видеопамяти?
Эта информация доступна во многих утилитах: в «Сведения о системе» (msinfo32), на вкладке «Экран» в dxdiag, в диспетчере задач на вкладке «Производительность» -> GPU, а также в сторонних программах типа GPU-Z.
Что делать, если не удаётся определить модель?
Если ни один из программных способов не сработал, видеокарта не отображается или показывает ошибку (код 43 в «Диспетчере устройств»), наиболее вероятны аппаратные проблемы. Повторите проверку подключения, попробуйте установить карту в другой слот PCI-E на материнской плате или протестировать её на другом компьютере. Если это не помогло, возможно, устройство неисправно.
ВыводыУзнать модель видеокарты на компьютере под управлением Windows, Linux или macOS — задача, с которой легко справится даже начинающий пользователь. Для разового определения достаточно встроенных средств системы: «Диспетчер устройств» в Windows, «Об этом Mac» в macOS или команды lspci в Linux. Для постоянного мониторинга, разгона или детального анализа характеристик видеокарты лучшим выбором станет специализированная утилита GPU-Z.
Регулярно обновляйте драйвер видеокарты для стабильной работы и максимальной производительности в играх и профессиональных приложениях. Следите за температурой графического процессора, особенно в жаркое время года, и своевременно очищайте систему охлаждения от пыли. Знание — сила, и понимание того, какое железо работает в вашем ПК, является ключом к стабильной и эффективной работе вашего компьютера.