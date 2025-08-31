Как узнать, какая видеокарта стоит на компьютере

Влияние модели видеокарты на производительность и совместимость

Как узнать модель видеокарты в Windows

Нажмите правой кнопкой мыши на кнопку «Пуск» или комбинацию клавиш Win + X.

В появившемся меню выберите пункт «Диспетчер устройств».

В открывшемся окне найдите и раскройте ветку «Видеоадаптеры».

Нажмите Win + R, введите msinfo32 и нажмите Enter.

В открывшемся окне «Сведения о системе» в левой части перейдите в «Компоненты» → «Дисплей».

В правой части в строке «Имя» будет указана модель вашего графического адаптера, а также другие данные, такие как объём видеопамяти.

Нажмите Win + R, введите dxdiag и нажмите Enter.

Дождитесь загрузки средства диагностики.

Перейдите на вкладку «Экран».

В блоке «Устройство» вы найдёте полное название видеокарты компьютера, производителя, тип микросхем и информацию о памяти. Команда dxdiag особенно полезна, так как показывает данные и о встроенной, и о дискретной графике, если таковая имеется.

Нажмите Win + R, введите cmd, нажмите Enter.

Введите команду: wmic path win32_VideoController get name

Система выведет список всех обнаруженных видеокарт.

Нажмите Win + R, введите powershell, нажмите Enter.

Введите команду: Get-CimInstance -ClassName Win32_VideoController | Format-List Name

Нажмите правой кнопкой мыши на пустом месте рабочего стола и выберите «Параметры экрана».

Прокрутите вниз до раздела «Сопутствующие параметры» и выберите «Дополнительные параметры дисплея».

В строке «Сведения о дисплее» будет указан используемый дисплей и его характеристики видеокарты, включая модель.

Нажмите Ctrl + Shift + Esc для запуска «Диспетчера задач».

Перейдите на вкладку «Производительность».

В левом столбце выберите GPU. В правом верхнем углу будет указана модель вашей установленной видеокарты, а также можно наблюдать за её загрузкой в реальном времени.

Как узнать видеокарту на Linux

Откройте Settings («Настройки»).

Перейдите в раздел About («О системе»).

В строке Graphics («Графика») будет указана модель видеокарты компьютера.

Откройте Терминал (Ctrl + Alt + T).

Введите команду: lspci | grep VGA

Вы получите краткую информацию об основном графическом адаптере. Для более подробного вывода просто используйте lspci -v | grep -A1 -i VGA.

lshw: Введите в терминале sudo lshw -C video для отображения подробной информации о всех видеоустройствах.

glxinfo: Сначала установите пакет mesa-utils командой sudo apt install mesa-utils. Затем введите glxinfo | grep «OpenGL renderer» чтобы узнать, какая видеокарта используется для рендеринга в данный момент.

inxi: Мощная консольная утилита. Команда inxi -G выведет исчерпывающую информацию о графике.

HardInfo: GUI-программа, показывающая полные характеристики видеокарты и всего оборудования.

Как посмотреть видеокарту на macOS

Нажмите на логотип яблока в левом верхнем углу.

Выберите пункт «Об этом Mac».

В открывшемся окне будет указана базовая информация о графике. Для получения деталей нажмите кнопку «Системный отчёт…».

В разделе «Оборудование» выберите «Графика/Мониторы». Здесь вы найдете полное название модели, объём памяти и другую системную информацию.

Сторонние утилиты для диагностики видеокарты

Что делать, если видеокарта не определяется

Отсутствие драйверов — самая частая причина. Windows устанавливает базовые драйверы, которых недостаточно для идентификации.

Проблемы с BIOS/UEFI: дискретная карта может быть отключена в настройках BIOS в пользу интегрированной.

Аппаратные неисправности: плохо вставленная в слот карта, проблемы с питанием (не подключены кабели от БП) или выход устройства из строя.

Попробуйте определить карту на другом ПК. Если она определилась, проблема в вашей системе.

Переустановите драйверы. Скачайте их с официального сайта производителя, предварительно удалив старые с помощью DDU (Display Driver Uninstaller).

Проверьте подключение. Выключите компьютер, полностью отсоедините кабель питания, откройте корпус и проверьте, плотно ли видеокарта сидит в слоте PCI-E и подключены ли к ней все необходимые кабели питания.

Сбросьте настройки BIOS/UEFI до заводских (опция Load Optimized Defaults).

Советы по выбору видеокарты

Под задачи: игры, работа, офис

Офис/веб-серфинг/HD-видео: Достаточно современной встроенной видеокарты или недорогой дискретной карты начального уровня.

Игры в Full HD (1080p): потребуют дискретную видеокарту среднего ценового сегмента (NVIDIA GeForce RTX 3060/4060 или AMD Radeon RX 6600/7600 и аналоги).

Профессиональная работа (монтаж, 3D, ML): Здесь важны не только игровые характеристики, но и объем памяти, а также специализированные драйверы (NVIDIA Studio Driver) и поддержка технологий вроде CUDA. Смотрите в сторону карт NVIDIA серий RTX.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Выводы

Эта команда выведет детализированный отчёт обо всех графических адаптерах и подключённых мониторах.Чтобы посмотреть не только модель, но и нагрузку на GPU, откройте «Мониторинг системы» (Activity Monitor) и перейдите на вкладку GPU History. В заголовке окна будет указана модель вашей видеокарты.Встроенные средства хороши, но для глубокого анализа и мониторинга лучше подходят специализированные программы.Утилита GPU-Z — это абсолютный лидер и must-have инструмент для любого пользователя, которому нужны исчерпывающие данные о его графическом адаптере. Это легковесная и бесплатная программа от TechPowerUp. Преимущества: показывает абсолютно все параметры графики: от названия модели и техпроцесса до частот, температуры, нагрузки и даже даты выпуска BIOS, умеет считывать данные с датчиков в реальном времени.AIDA64 — мощный комбайн для диагностики и тестирования всего железа. Предоставляет даже больше информации, чем GPU-Z, но является платной. Идеальна для проведения стресс-тестов и составления полных отчетов о системе.Speccy: Разработана создателями CCleaner. Имеет простой и понятный интерфейс, который отображает температуру основных компонентов, включая графический адаптер. Бесплатная версия обладает достаточным набором для обычного пользователя.Эти программы особенно полезны, когда встроенные средства операционной системы по каким-то причинам не могут корректно определить устройство.Бывают ситуации, когда система видит видеокарту как «Стандартный VGA графический адаптер» или не видит вовсе. Возможные причины: драйверы, проблемы с BIOS, неисправности.Если вы определяли свою карту с целью апгрейда, вот ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе новой.Да, самый надежный способ — физически посмотреть на саму плату. На большинстве видеокарт есть наклейка с точным названием модели, которая обычно расположена на торце или на обратной стороне платы. Также модель часто указывается на упаковке и в гарантийных талонах.Это нормальная ситуация для ноутбуков и некоторых материнских плат для ПК со встроенной графикой. В диспетчере устройств могут отображаться как встроенная видеокарта (Intel HD Graphics, Iris Xe или AMD APU), так и дискретная (NVIDIA GeForce или AMD Radeon). Система автоматически переключается между ними для экономии энергии или использования высокой производительности.Эта информация доступна во многих утилитах: в «Сведения о системе» (msinfo32), на вкладке «Экран» в dxdiag, в диспетчере задач на вкладке «Производительность» -> GPU, а также в сторонних программах типа GPU-Z.Если ни один из программных способов не сработал, видеокарта не отображается или показывает ошибку (код 43 в «Диспетчере устройств»), наиболее вероятны аппаратные проблемы. Повторите проверку подключения, попробуйте установить карту в другой слот PCI-E на материнской плате или протестировать её на другом компьютере. Если это не помогло, возможно, устройство неисправно.Узнать модель видеокарты на компьютере под управлением Windows, Linux или macOS — задача, с которой легко справится даже начинающий пользователь. Для разового определения достаточно встроенных средств системы: «Диспетчер устройств» в Windows, «Об этом Mac» в macOS или команды lspci в Linux. Для постоянного мониторинга, разгона или детального анализа характеристик видеокарты лучшим выбором станет специализированная утилита GPU-Z.Регулярно обновляйте драйвер видеокарты для стабильной работы и максимальной производительности в играх и профессиональных приложениях. Следите за температурой графического процессора, особенно в жаркое время года, и своевременно очищайте систему охлаждения от пыли. Знание — сила, и понимание того, какое железо работает в вашем ПК, является ключом к стабильной и эффективной работе вашего компьютера.