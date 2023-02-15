Как в пару кликов проверить, какие ваши пароли утекли в интернет

В браузере Chrome есть встроенный инструмент, который анализирует, с какими данными вы регистрировались на различных сайтах, и показывает, какие пароли были скомпрометированы и содержатся в утечках. Также можно увидеть, какие ваши пароли слишком простые и могут быть легко подобраны злоумышленниками. Что удобно — прямо из инструмента проверки можно перейти на тот или иной сайт, чтобы сменить на нём пароль.Как проверить пароли?В случае с десктопной версией Chrome, откройте настройки, перейдите в раздел «Конфиденциальность и безопасность» и нажмите «Выполнить проверку». Chrome обратится к своей базе утечек, найдет утекшие пароли и покажет, какие именно сайты их скомпрометированы — это можно посмотреть в «Менеджере паролей». Там же показаны пароли, подобрать которые у хакеров не составит никакого труда.Если вы используете мобильную версию Chrome, перейдите в настройки браузера, выберите «Проверка безопасности» и нажмите «Выполнить проверку». Далее вы уже знаете: Chrome покажет, какие ваши пароли были раскрыты и стали общеизвестны, а какие слишком простые, чтобы служить защитой для входа в ваши аккаунты. Также можно увидеть повторяющиеся пароли — их лучше заменить уникальными, ведь утечка пароля с одного ресурса может привести к взлому аккаунтов на других ресурсах.