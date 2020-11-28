





Steam, пожалуй, самая известная игровая площадка на ПК: здесь есть как магазин, так и сообщества. Здесь можно общаться и даже звонить друзьям, смотреть трансляции и многое другое. И, разумеется, все это привело к тому, что современный клиент Steam может отъедать себе до гигабайта оперативной памяти:Это больше, чем ест известный обжора Chrome с 7 не самыми легкими вкладками, а ведь я даже не качал игры в Steam: просто открыл главную страницу распродажи и слегка промотал вниз.Разумеется, если у вас мощный игровой ПК с 16 и более гигабайтами оперативной памяти, вы такой жор даже не заметите. Однако по статистике Steam еще больше трети игроков имеют 8 ГБ ОЗУ или меньше, и в таком случае потеря гигабайта драгоценной памяти может аукнуться в современных требовательных проектах:Есть ли выход из положения? Да. У клиента Steam есть минималистичный режим без браузера, в котором потребление памяти падает до... смешных 50-60 МБ:Запустить такой режим несложно: перейдите в папку с установленным Steam, найдите там файл steam.exe и создайте его ярлык. Переместите его в удобной место, после чего зайдите в его свойства и допишите в конце строки «Объект» следующий текст:. Должно получиться так:После этого можете запускать Steam в минималистичном виде по этому ярлыку. Разумеется, его возможности будут ощутимо урезаны: никакого магазина не будет, так что купить игру не получится (а вот активировать, имея ключ — можно). Нет торговой площадки и нельзя посмотреть профиль. Но можно запускать и устанавливать игры (удалять опять же нельзя), общаться с друзьями и смотреть скриншоты и инвентарь. Короче говоря, таким способом можно получить функционал Steam 10-летней давности, а для игр больше и не нужно.Если вы хотите все вернуть как было — просто закройте минималистичный Steam и откройте его любым способом без созданного вами ярлыка, после чего кликните правой кнопкой мыши по его иконке на панели задач и перейдите на нужную вкладку (например, Библиотека или Магазин).