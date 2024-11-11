Как в «Сбере» посмотреть, куда привязаны ваши карты, и запретить ненужные списания

Александр



«Сбербанк» улучшил раздел, в котором показана привязка карт и счетов клиента к различным магазинам и сервисам. Теперь там можно посмотреть, когда и сколько в последний раз списывались деньги, и при необходимости есть возможность отвязать платёжное средство, чтобы списаний больше не было.

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Найти раздел с привязкой карт и счетов к сервисам можно в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» или в личном кабинете на сайте — в разделе «Кошелёк». Зайдите в этот раздел прокрутите страницу вниз и нажмите на кнопку «Куда привязаны мои счета и карты». Здесь показаны все сервисы, в которых вы расплачивались через «Сбербанк» и привязали свою карту.



Для каждого сервиса показаны дата и сумма последнего списания. Если вы не планируете расплачиваться в нём «Сбером» в ближайшее время, можно отвязать карту прямо в приложении (а если такой возможности нет, можно удалить её через личный кабинет сервиса, к которому она привязана). Примечательно, что от «Бургер Кинга» отвязать карту в приложении «Сбербанк онлайн» получается, от сберовского сервиса «МегаМаркет» почему-то нет, а для отвязки от «СберПрайма» нужно выйти из раздела «Кошелёк» и перейти в раздел учётной записи. Но это же «Сбер», здесь всё немного нелогично.

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Комментарии

tellurian
+2033
tellurian
Полезно и удобно.
49 минут назад
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+1187
Grealex
У меня не в кошельке, а нужно зайти в саму карту и внизу бутет квадратик «куда привязана».
32 минуты назад
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