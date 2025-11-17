Как вернуть архив чатов в Telegram, если он вдруг пропал

Одно неверное движение — и архив чатов в Telegram может исчезнуть, а где его найти и как как вернуть обратно — интуитивно совершенно непонятно. Вот что нужно сделать, если такое произошло.
На мобильных устройствах архив чатов скрывается, если свайпнуть его влево. Это происходит моментально, кнопки для отмены этого действия нет.
Чтобы вернуть архив, нужно плавно потянуть экран с чатами вниз (вы увидите надпись «Тяните для вывода архива». Но как только вы пролистаете чаты, архив снова исчезнет. Чтобы он постоянно отображался, нужно нажать на него и удерживать палец (но не заходить в саму папку с архивом). Внизу появится опция «Закрепить в списке чатов» — нажмите на неё — архив будет постоянно отображаться выше всех чатов.
Веб-версия Telegram
На сайте Telegram потерять архив не так просто. Для этого требуется нажать на него правой кнопкой мыши и выбрать «Перенести в главное меню». После этого для входа в архив потребуется нажимать на гамбургер-меню (три горизонтальные полоски) в левом верхнем углу интерфейса Telegram.
Чтобы вернуть архив в список чатов, перейдите в главное меню Telegram, выберите «Архив», нажмите на меню с тремя точками, а затем на «Перенести в список чатов». Чтобы этот архив занимал меньше места, можете нажать на него правой кнопкой мыши и выбрать «Свернуть».