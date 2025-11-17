Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Как вернуть архив чатов в Telegram, если он вдруг пропал

Александр


Одно неверное движение — и архив чатов в Telegram может исчезнуть, а  где его найти и как как вернуть обратно — интуитивно совершенно непонятно. Вот что нужно сделать, если такое произошло.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Android или iOS

На мобильных устройствах архив чатов скрывается, если свайпнуть его влево. Это происходит моментально, кнопки для отмены этого действия нет.

Чтобы вернуть архив, нужно плавно потянуть экран с чатами вниз (вы увидите надпись «Тяните для вывода архива». Но как только вы пролистаете чаты, архив снова исчезнет. Чтобы он постоянно отображался, нужно нажать на него и удерживать палец (но не заходить в саму папку с архивом). Внизу появится опция «Закрепить в списке чатов» — нажмите на неё — архив будет постоянно отображаться выше всех чатов.

Веб-версия Telegram



На сайте Telegram потерять архив не так просто. Для этого требуется нажать на него правой кнопкой мыши и выбрать «Перенести в главное меню». После этого для входа в архив потребуется нажимать на гамбургер-меню (три горизонтальные полоски) в левом верхнем углу интерфейса Telegram.



Чтобы вернуть архив в список чатов, перейдите в главное меню Telegram, выберите «Архив», нажмите на меню с тремя точками, а затем на «Перенести в список чатов». Чтобы этот архив занимал меньше места, можете нажать на него правой кнопкой мыши и выбрать «Свернуть».

0
Cсылки по теме:
Telegram и WhatsApp отключились в целом регионе России
Павел Дуров представил Cocoon — децентрализованную ИИ-сеть в экосистеме TON
Блокировка звонков в Telegram вылезла боком пользователям Android

Рекомендации

Рекомендации

В России умные гаджеты Tuya перестали работать с Алисой. Как всё исправить
Ответы на игру «5 букв» от «Т-Банка» («Тинькофф») на сегодня — 1 ноября 2025 года
Т-Банк вернул Apple Pay в Россию. Как работает бесконтактная оплата с iPhone
Как вернуть переключатель языков в Gboard на Android

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии