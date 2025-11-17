Как вернуть архив чатов в Telegram, если он вдруг пропал





Одно неверное движение — и архив чатов в Telegram может исчезнуть, а где его найти и как как вернуть обратно — интуитивно совершенно непонятно. Вот что нужно сделать, если такое произошло. Одно неверное движение — и архив чатов в Telegram может исчезнуть, а где его найти и как как вернуть обратно — интуитивно совершенно непонятно. Вот что нужно сделать, если такое произошло. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

На мобильных устройствах архив чатов скрывается, если свайпнуть его влево. Это происходит моментально, кнопки для отмены этого действия нет.Чтобы вернуть архив, нужно плавно потянуть экран с чатами вниз (вы увидите надпись «Тяните для вывода архива». Но как только вы пролистаете чаты, архив снова исчезнет. Чтобы он постоянно отображался, нужно нажать на него и удерживать палец (но не заходить в саму папку с архивом). Внизу появится опция «Закрепить в списке чатов» — нажмите на неё — архив будет постоянно отображаться выше всех чатов.На сайте Telegram потерять архив не так просто. Для этого требуется нажать на него правой кнопкой мыши и выбрать «Перенести в главное меню». После этого для входа в архив потребуется нажимать на гамбургер-меню (три горизонтальные полоски) в левом верхнем углу интерфейса Telegram.Чтобы вернуть архив в список чатов, перейдите в главное меню Telegram, выберите «Архив», нажмите на меню с тремя точками, а затем на «Перенести в список чатов». Чтобы этот архив занимал меньше места, можете нажать на него правой кнопкой мыши и выбрать «Свернуть».