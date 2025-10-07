Одним из существенных изменений в iOS 26 стал обновленный интерфейс приложения «Телефон». Но многим он показался слишком перегруженным и непривычным. Особенно, если вы часто звоните. К счастью, Apple предусмотрела возможность отката на старый дизайн. Рассказываем, как вернуть классическую звонилку в iOS 26.
Если вас не устраивает новый дизайн в iOS 26, вы можете вернуться к прежнему:
- Откройте приложение «Телефон» на iPhone и нажмите на значок с тремя линиями в правом верхнем углу экрана;
- В появившемся всплывающем меню выберите «Классический»;
- Готово!
Ваше приложение «Телефон» сразу же переключится на оригинальный дизайн, знакомый по iOS 18. В нём будут отдельные вкладки для «Недавних», «Контактов», «Набора» и «Голосовой почты» в нижней части экрана.
При этом вы всегда можете вернуться к новому единому виду, нажав на значок с тремя линиями в правом верхнем углу приложения «Телефон».