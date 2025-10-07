Как вернуть классическую звонилку в iOS 26

Фархад

iOS

Одним из существенных изменений в iOS 26 стал обновленный интерфейс приложения «Телефон». Но многим он показался слишком перегруженным и непривычным. Особенно, если вы часто звоните. К счастью, Apple предусмотрела возможность отката на старый дизайн. Рассказываем, как вернуть классическую звонилку в iOS 26.

Начнём с того, что новый унифицированный дизайн объединяет недавние действия с телефоном в единое оптимизированное представление: тут ваши избранные контакты отображаются вверху для быстрого доступа. Вы можете перейти к контактам, номеронабирателю и поиску через нижнюю панель вкладок, а экраны голосовой почты и пропущенных вызовов доступны через специальный значок в правом верхнем углу.

Если вас не устраивает новый дизайн в iOS 26, вы можете вернуться к прежнему:

  • Откройте приложение «Телефон» на iPhone и нажмите на значок с тремя линиями в правом верхнем углу экрана;
  • В появившемся всплывающем меню выберите «Классический»;
  • Готово!


Ваше приложение «Телефон» сразу же переключится на оригинальный дизайн, знакомый по iOS 18. В нём будут отдельные вкладки для «Недавних», «Контактов», «Набора» и «Голосовой почты» в нижней части экрана.

При этом вы всегда можете вернуться к новому единому виду, нажав на значок с тремя линиями в правом верхнем углу приложения «Телефон».
Комментарии

+1
TiM19
Как по мне, новая звонилка однозначно лучше. Теперь очень сложно случайно набрать кого-то в истории вызовов, что раньше случалось неоднократно даже у особо аккуратных людей
Вчера в 19:48
#
+242
vedpre
Убрать бы из классической звонилки кнопку «Автоответчик», чтобы не занимала место.
Вчера в 20:03
#