





Одним из существенных изменений в iOS 26 стал обновленный интерфейс приложения «Телефон». Но многим он показался слишком перегруженным и непривычным. Особенно, если вы часто звоните. К счастью, Apple предусмотрела возможность отката на старый дизайн. Рассказываем, как вернуть классическую звонилку в iOS 26.

Откройте приложение «Телефон» на iPhone и нажмите на значок с тремя линиями в правом верхнем углу экрана;

В появившемся всплывающем меню выберите «Классический»;

Готово!

Начнём с того, что новый унифицированный дизайн объединяет недавние действия с телефоном в единое оптимизированное представление: тут ваши избранные контакты отображаются вверху для быстрого доступа. Вы можете перейти к контактам, номеронабирателю и поиску через нижнюю панель вкладок, а экраны голосовой почты и пропущенных вызовов доступны через специальный значок в правом верхнем углу.Если вас не устраивает новый дизайн в iOS 26, вы можете вернуться к прежнему:Ваше приложение «Телефон» сразу же переключится на оригинальный дизайн, знакомый по iOS 18. В нём будут отдельные вкладки для «Недавних», «Контактов», «Набора» и «Голосовой почты» в нижней части экрана.При этом вы всегда можете вернуться к новому единому виду, нажав на значок с тремя линиями в правом верхнем углу приложения «Телефон».