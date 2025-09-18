Как вернуть нормальный режим скриншотов в iOS 26

Пользователи iPhone продолжают негодовать после обновления до iOS 26. В этот раз под раздачу попался новый полноэкранный интерфейс создания скриншота. И если в странах с работающим Apple Intelligence эта опция может быть полезна, то в наших реалиях она абсолютно не нужна. Рассказываем, как вернуть всё назад.
Напомним, в iOS 18 и более ранних версиях ПО скриншот просто отображался в виде миниатюры в левом нижнем углу экрана. В iOS 26 новый полноэкранный интерфейс помогает использовать функции поиска по изображениям с помощью визуального интеллекта. Работает это только на iPhone 15 Pro и новее при переводе девайса на английский язык. Далее можно прямо с этого меню найти в Google предмет с картинки или распознать текст и преобразовать его в поисковый запрос к ChatGPT. Увы, быстро сохранить скриншот с таким меню не получится. Придется каждый раз тыкать в кнопку сохранить.
К счастью, есть способ настроить телефон так, чтобы полноэкранный режим не отображался по умолчанию:
- Откройте «Настройки» и перейдите во вкладку «Основные»;
- Пролистайте до пункта «Снимок экрана» и отключите переключатель «Полноэкранный предпросмотр»;
- Готово!
После отключения этой опции, создание скриншотов снова заработает как в старых версиях iOS. При этом вы всегда можете тапнуть на миниатюру, чтобы развернуть полноэкранный режим для визуального поиска.
Ранее мы также рассказывали про запись экрана в HDR в iOS 26 — обязательно чекните этот гайд тоже.