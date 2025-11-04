Как вернуть переключатель языков в Gboard на Android







Иногда разработчики приложений внедряют не самые понятные с точки зрения пользователей решения. Например, Google решила в недавнем обновлении своей фирменной клавиатуры выпилить значок переключения языков. К счастью, его всё ещё можно вернуть. Рассказываем, как это сделать.

Откройте клавиатуру в любом приложении, где можно набрать текст;

Нажмите на значок с шестерёнкой и перейдите в «Настройки»;

Найдите опцию «Переключатель языка» и активируйте тумблер;

Готово!

После обновления клавиатуры Gboard на Android пользователи обратили внимание, что иконка переключения языков сменилась значком эмодзи. Наш главред Георгий Лямин столкнулся с таким нововведением, но быстро нашёл решение.