Как вернуть переключатель языков в Gboard на Android

Иногда разработчики приложений внедряют не самые понятные с точки зрения пользователей решения. Например, Google решила в недавнем обновлении своей фирменной клавиатуры выпилить значок переключения языков. К счастью, его всё ещё можно вернуть. Рассказываем, как это сделать.
Чтобы вернуть привычную кнопку переключения языков Gboard, выполните следующие шаги:
- Откройте клавиатуру в любом приложении, где можно набрать текст;
- Нажмите на значок с шестерёнкой и перейдите в «Настройки»;
- Найдите опцию «Переключатель языка» и активируйте тумблер;
- Готово!
Теперь можете переключать раскладки, как раньше. Искать аналоги клавиатуре Google на Android пока не придётся.