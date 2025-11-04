Top.Mail.Ru

Как вернуть переключатель языков в Gboard на Android

Иногда разработчики приложений внедряют не самые понятные с точки зрения пользователей решения. Например, Google решила в недавнем обновлении своей фирменной клавиатуры выпилить значок переключения языков. К счастью, его всё ещё можно вернуть. Рассказываем, как это сделать.

После обновления клавиатуры Gboard на Android пользователи обратили внимание, что иконка переключения языков сменилась значком эмодзи. Наш главред Георгий Лямин столкнулся с таким нововведением, но быстро нашёл решение.

Чтобы вернуть привычную кнопку переключения языков Gboard, выполните следующие шаги:
  • Откройте клавиатуру в любом приложении, где можно набрать текст;
  • Нажмите на значок с шестерёнкой и перейдите в «Настройки»;
  • Найдите опцию «Переключатель языка» и активируйте тумблер;
  • Готово! 


Теперь можете переключать раскладки, как раньше. Искать аналоги клавиатуре Google на Android пока не придётся.
