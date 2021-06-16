На этой неделе компания Microsoft допустила утечку ранней сборки Windows 11. Рисковые пользователи уже установили её и приступили к изучению её особенностей, одним из которых стало совершенно новое меню «Пуск».
Меню «Пуск» лишилось почти всего, что у него было, в том числе живых плиток и кнопок для быстрого перехода к разным утилитам и файлам. Осталиcь лишь значки закреплённых приложений, ссылка на справочную информацию и кнопка для выключения или перезагрузки компьютера.
Впрочем, как выясняется, инженеры Microsoft предусмотрели возврат меню «Пуск» в прежнем виде.
Достаточно внести всего одно изменение в системный реестр:
- Откройте «Редактор реестра». Для этого нажмите Win + R, впишите regedit и нажмите Enter.
- Перейдите к записи HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Start_ShowClassicMode и создайте параметр DWORD=0x1
- Перезапустите компьютер.
Microsoft также позволяет изменить выравнивание значков на панели задач: если не нравится, что они отцентрованы, их можно расположить в классическом порядке слева направо (или сверху вниз, если панель задач находится сбоку экрана). Лезть в системный реестр для этого не потребуется, опция с настройкой положения значков доступна в «Параметрах панели задач», в которые можно перейти по нажатию правой кнопки мыши на этой панели.
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Источник:
Поставьте заново Windows 10.
И да — мега полезная статья.
Там откровенно новое меню пуск в котором все расположено по другому, но Кузнецов показывает какой-то непонятный старый вариант. Лучшие новости на лучшем ресурсеот лучшего автора современности.