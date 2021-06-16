



На этой неделе компания Microsoft допустила утечку ранней сборки Windows 11. Рисковые пользователи уже установили её и приступили к изучению её особенностей, одним из которых стало совершенно новое меню «Пуск».



Меню «Пуск» лишилось почти всего, что у него было, в том числе живых плиток и кнопок для быстрого перехода к разным утилитам и файлам. Осталиcь лишь значки закреплённых приложений, ссылка на справочную информацию и кнопка для выключения или перезагрузки компьютера.



Впрочем, как выясняется, инженеры Microsoft предусмотрели возврат меню «Пуск» в прежнем виде.







Достаточно внести всего одно изменение в системный реестр:





Откройте «Редактор реестра». Для этого нажмите Win + R, впишите regedit и нажмите Enter.

Перейдите к записи HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Start_ShowClassicMode и создайте параметр DWORD=0x1

Перезапустите компьютер.

Microsoft также позволяет изменить выравнивание значков на панели задач: если не нравится, что они отцентрованы, их можно расположить в классическом порядке слева направо (или сверху вниз, если панель задач находится сбоку экрана). Лезть в системный реестр для этого не потребуется, опция с настройкой положения значков доступна в «Параметрах панели задач», в которые можно перейти по нажатию правой кнопки мыши на этой панели.





