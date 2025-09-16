Как вернуть привычный дизайн Safari в iOS 26

С релизом iOS 26 многие владельцы iPhone обратили внимание, что браузером Safari стало неудобно пользоваться. Отчасти это связано с переходом на дизайн Liquid Glass с плавающими панелями инструментов и кнопками, но Apple также изменила интерфейс браузера. К счастью, это ещё можно исправить.
При этом в компактном режиме можно использовать жесты для навигации по вкладкам, которые раньше отображались с помощью кнопок. Например, можно свайпнуть адресную строку, чтобы открыть вкладку. Или смахнуть с одного края экрана в другой, чтобы переключиться на следующую или предыдущую вкладку.
Чтобы вернуть всё в состояние iOS 18, нужно выполнить следующие шаги:
- Откройте «Настройки» и перейдите во вкладку «Приложения»
- Найдите Safari и пролистайте вниз до раздела «Вкладки»;
- Тут выберите «Внизу» или «Вверху»;
- Готово!
При выборе опции «Внизу» вы получите стеклянный дизайн, но с логикой iOS 18, с полноэкранной строкой URL и полноэкранной панелью инструментов навигации в развернутом виде. При этом кнопки «Поделиться», «Закладки» и «Вкладки» будут всегда видны.
Вариант «Вверху» представляет собой классический режим для пользователей, привыкших к Safari с адресной строкой, прикреплённой к верхней части экрана. При этом элементы управления навигацией отображаются на панели инструментов внизу.