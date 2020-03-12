





Один из самых популярных вопросов, возникающих у пользователей при установке Windows 10 с флешки — почему нет выбора редакции системы и как его вернуть? Тут все просто: если ваш ноутбук или ПК шел с предустановленной Windows 7 и новее, то скорее всего ключ от нее зашит в BIOS. Установщик Windows 10 видит его и выбирает соответствующую редакцию системы для установки.Однако зачастую ноутбуки идут с версиями Windows 10 Домашняя или Одноязычная, в которых нет некоторых функций Windows 10 Pro (например, нет групповых политик или Active Directory). С учетом того, что ключи для профессиональной редакции в интернете стоят достаточно дешево, зачастую есть желание поставить именно Pro версию системы, однако установщик не дает этого сделать.Исправить этот недочет просто: создайте на флешке с образом Windows 10 файл с названиеми следующим текстом:Должно получиться так:Все, после этого сохраните файл и начните обычную установку Windows с флешки. Откажитесь вводить ключ системы в установщике, после чего он предложит вам выбрать устанавливаемую версию системы: