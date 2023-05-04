Как входить в аккаунт Google без пароля

Перейдите на сайт g.co/passkeys, введите пароль от аккаунта и нажмите «Продолжить». Будут созданы ключи доступа, позволяющие входить в аккаунт Google на сайтах и в приложениях используя систему разблокировки устройства. Для разных устройств способы входа могут быть разными, в зависимости от того, какое оборудование доступно.
Например, на смартфоне это может быть сканер пальцев, фронтальная камера со сканированием лица, пароль, пин-код или графический ключ для разблокировки экрана, а на компьютере — только пароль или пин-код, если других способов аутентификации нет.
После настройки ключей доступа залогиниваться на сайты и в приложения с аккаунтом Google становится значительно проще. Не нужно помнить и вводить пароль, достаточно использовать тот же способ аутентификации, которым вы разблокируете устройство. Если у вас несколько гаджетов, есть смысл настроить такой способ входа на всех, а это нужно делать отдельно с каждым устройством.
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