Как включить адаптивный режим питания на iPhone. Зачем он вообще нужен

Все новые модели смартфонов Apple, включая iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max поставляются со включенной по умолчанию функцией адаптивного питания. Но для чего нужна эта опция и как включить её на других моделях — рассказали в этом гайде.
Сама функция доступна не только для моделей iPhone 17, но и для всей линейки iPhone 16, а также для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Однако в них она отключена по умолчанию.
Почему эта функция доступна только на 11 моделях iPhone? Согласно официальному описанию Apple, адаптивный режим питания использует встроенные в девайс функции Apple Intelligence, поэтому она недоступна на других iPhone. По сути, ИИ на нейрожвижках прогнозирует необходимость дополнительного времени автономной работы и корректирует потребление энергии соответствующим образом.
Чтобы включить эту функцию на совместимом iPhone, выполните следующие шаги:
- Откройте «Настройки» и перейдите в меню «Аккумулятор»;
- Найдите «Режим питания», внутри которого есть опция «Адаптивный режим питания»;
- Тут вы можете включить саму функцию и отдельным тумблером уведомления о её работе;
- Готово!
Отметим, что сразу эта функция работать не будет. Алгоритмам нужно минимум 7 дней, чтобы изучить ваше поведение в плане зарядки и использования смартфона.