Как включить адаптивный режим питания на iPhone. Зачем он вообще нужен







Все новые модели смартфонов Apple, включая iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max поставляются со включенной по умолчанию функцией адаптивного питания. Но для чего нужна эта опция и как включить её на других моделях — рассказали в этом гайде.

Откройте «Настройки» и перейдите в меню «Аккумулятор»;

Найдите «Режим питания», внутри которого есть опция «Адаптивный режим питания»;

Тут вы можете включить саму функцию и отдельным тумблером уведомления о её работе;

Готово!

Функция адаптивного питания появилась ещё в бета-версиях iOS 26. Она предназначена для регулировки энергопотребления iPhone в дни, когда заряд аккумулятора расходуется больше обычного. Проще говоря, ИИ может снизить яркость (на ~3%), ограничить фоновую активность или врубить режим энергосбережения, если вы три дня подряд пользовались iPhone по одному алгоритму, а на четвёртый начали высаживать батарею более активно.Сама функция доступна не только для моделей iPhone 17, но и для всей линейки iPhone 16, а также для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Однако в них она отключена по умолчанию.Почему эта функция доступна только на 11 моделях iPhone? Согласно официальному описанию Apple, адаптивный режим питания использует встроенные в девайс функции Apple Intelligence, поэтому она недоступна на других iPhone. По сути, ИИ на нейрожвижках прогнозирует необходимость дополнительного времени автономной работы и корректирует потребление энергии соответствующим образом.Чтобы включить эту функцию на совместимом iPhone, выполните следующие шаги:Отметим, что сразу эта функция работать не будет. Алгоритмам нужно минимум 7 дней, чтобы изучить ваше поведение в плане зарядки и использования смартфона.