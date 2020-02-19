





Изучая иностранный язык, мы частенько сталкиваемся с одной проблемой: непонятно, как читается то или иное слово. Конечно, можно посмотреть в интернете транскрипцию, или вбить его в Google Переводчик, в котором есть функция прочитывания, однако в случае с iOS для этого есть встроенный функционал, который к тому же позволяет читать и целые страницы текста.Для включения этого зайдите в Настройки > Универсальный доступ > Устный контент и включите опции «Проговаривание» и «Экран вслух»:Теперь зайдите в любое приложение с текстом — например, Safari, нажмите на любое слово или даже фразу, после чего выберите во всплывающем меню опцию «Произнести»:Также, при желании, можно включить проговаривание всей страницы — для этого просто проведите двумя пальцами сверху экрана вниз. Откроется меню с настройками воспроизведения, где можно выбрать точное место и скорость, а также поставить прочтение экрана на паузу.