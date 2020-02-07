





В последней релизной версии Chrome 80 появилась функция, которую точно оценят любители открывать много вкладок — их группировка. По умолчанию она отключена, однако включить ее просто.Для этого перейдите по ссылкеи включите соответствующую опцию, после чего перезапустите браузер:Теперь нажмите правой кнопкой мыши на любую нужную вкладку и добавьте ее в группу:Теперь эта вкладка будет обведена цветом, настроить который (а также дать название группе) можно, нажав на кружок слева от нее:Теперь, нажав на любую вкладку правой кнопкой мыши, вы можете добавить ее в эту группу (или создать новую):Все добавленные в группу вкладки будут держаться вместе и иметь один цвет, что упрощает их поиск среди множества других открытых вкладок:Чтобы вернуть все как было, просто отключите эту опцию по той же ссылке и перезапустите браузер.