В последней релизной версии Chrome 80 появилась функция, которую точно оценят любители открывать много вкладок — их группировка. По умолчанию она отключена, однако включить ее просто.
Для этого перейдите по ссылке chrome://flags/#tab-groups и включите соответствующую опцию, после чего перезапустите браузер:
Теперь нажмите правой кнопкой мыши на любую нужную вкладку и добавьте ее в группу:
Теперь эта вкладка будет обведена цветом, настроить который (а также дать название группе) можно, нажав на кружок слева от нее:
Теперь, нажав на любую вкладку правой кнопкой мыши, вы можете добавить ее в эту группу (или создать новую):
Все добавленные в группу вкладки будут держаться вместе и иметь один цвет, что упрощает их поиск среди множества других открытых вкладок:
Чтобы вернуть все как было, просто отключите эту опцию по той же ссылке и перезапустите браузер.
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