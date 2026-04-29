Как включить напоминая для уведомлений на Samsung Galaxy. С этой функцией вы точно не забудете о важном

Фархад


Постоянный поток уведомлений давно стал для всех нормой: мессенджеры, почта, банковские приложения, соцсети — всё пытается привлечь внимание в любой момент. Но в реальной жизни некоторые важные уведомления зачастую приходят не вовремя. В этот момент у многих просто нет возможности отвлечься, а в итоге мы про них забываем и оказываемся в неудобной ситуации. К счастью, в Android-смартфонах предусмотрена функция отложенных уведомлений. Рассказываем, где её найти на примере Samsung Galaxy.

Из личного опыта скажу: держать важные уведомления в голове — не вариант, а делать скриншот и позже возвращаться к ним — лишнее действие, которое можно легко упустить. Проще включить отложенные уведомления, которые будут напоминать о нужных уведомлениях в более подходящее время.

Смысл простой: вы не отклоняете уведомление и не открываете его сразу, а переносите на позже. Это удобно, когда важно ответить кому-то на сообщение, провести платёж или купить продукты в конце дня.

Как включить отложенные уведомления на Samsung Galaxy:
  • Откройте «Настройки» и перейдите в «Уведомления»;
  • Найдите внизу опцию «Дополнительные настройки»;

  • Активируйте тумблер «Показ кнопки отложить»;
  • Готово!



После этого можно нажать на любое уведомление на экране блокировки и вы увидите новый значок с колокольчиком. При нажатии на него система предложит выбрать время для повторного уведомления. Более того, в этом же меню вы можете задать автоматический повтор для конкретных приложений спустя заданный период.

На других Android-смартфонах функция реализована схожим образом, но может называться иначе. Главное, что такой подход позволяет не терять важные задачи и не отвлекаться в неподходящее время.
Cсылки по теме:
Samsung огорчила пользователей Galaxy — со смартфонов пропала суперполезная опция
Как установить лимит раздачи интернета на смартфоне Samsung Galaxy, чтобы трафик не улетал за пару часов
Лучшие смартфоны Samsung Galaxy в 2026 году: от проверенной «Ультры» до инновационных флагманов

Wildberries стал платить за вход в приложение. Сколько можно заработать?
Как бесплатно смотреть Олимпиаду-2026 в России?
8 моделей iPhone, которые стоит покупать в 2026. Остальные — деньги на ветер
Как слушать в «Яндекс Музыке» треки и альбомы, которых там нет

