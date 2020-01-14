Chrome — самый популярный браузер на данный момент, и многие пользуются в нем поиском Google. И скорее всего вы замечали, что если начать набирать текст в окне поиска, то оно исчезнет, а вводимый текст будет отображаться в адресной строке:
Выглядит не очень эстетично, не правда ли? Так решили и создатели браузера, добавив флаг, делающий «фейковое» окно поиска «настоящим». Чтобы его включить, откройте следующую ссылку — chrome://flags/#ntp-realbox — в браузере и активируйте подсвеченную функцию:
Все, теперь перезапустите браузер, после чего ваш поисковый запрос будет отображаться в окне поиска:
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