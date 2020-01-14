





Chrome — самый популярный браузер на данный момент, и многие пользуются в нем поиском Google. И скорее всего вы замечали, что если начать набирать текст в окне поиска, то оно исчезнет, а вводимый текст будет отображаться в адресной строке:Выглядит не очень эстетично, не правда ли? Так решили и создатели браузера, добавив флаг, делающий «фейковое» окно поиска «настоящим». Чтобы его включить, откройте следующую ссылку —в браузере и активируйте подсвеченную функцию:Все, теперь перезапустите браузер, после чего ваш поисковый запрос будет отображаться в окне поиска: