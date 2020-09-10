При нагрузке процессора более 60 секунд в целом

При нагрузке процессора более 15 секунд за 30-секундный период

Если она использует более 4 МБ трафика







Google добавила в браузер Chrome функцию блокировки тяжелой рекламы, которая была анонсирована еще в августе. С её помощью отключаются рекламные блоки, загружающие слишком сильно процессор. Таким образом можно будет увеличить время автономной работы устройства.Реклама блокируется в некоторых случаях:Включить нативный блокировщик тяжелой рекламы можно вручную в браузере на Windows, macOS, Linux, Chrome OS и Android. Для этого в Chrome нужно запустить меню экспериментальных функций с помощью командыв адресной строке. Затем с помощью поиска найдите опциюи активируйте её, установив командув выпадающем меню. После этого необходимо перезагрузить браузер для применения изменений.Стоит напомнить, что Google постепенно выкатывает новые функции и блокировщик тяжелой рекламы может быть недоступен у некоторых пользователей. Проверьте наличие обновления браузера, и дождитесь появления опции в меню экспериментальных возможностей.