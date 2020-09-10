Chrome
Google добавила в браузер Chrome функцию блокировки тяжелой рекламы, которая была анонсирована еще в августе. С её помощью отключаются рекламные блоки, загружающие слишком сильно процессор. Таким образом можно будет увеличить время автономной работы устройства.

Реклама блокируется в некоторых случаях:
  • При нагрузке процессора более 60 секунд в целом
  • При нагрузке процессора более 15 секунд за 30-секундный период
  • Если она использует более 4 МБ трафика
Включить нативный блокировщик тяжелой рекламы можно вручную в браузере на Windows, macOS, Linux, Chrome OS и Android. Для этого в Chrome нужно запустить меню экспериментальных функций с помощью команды chrome://flags в адресной строке. Затем с помощью поиска найдите опцию Heavy Ad Intervention и активируйте её, установив команду Enabled в выпадающем меню. После этого необходимо перезагрузить браузер для применения изменений.

Стоит напомнить, что Google постепенно выкатывает новые функции и блокировщик тяжелой рекламы может быть недоступен у некоторых пользователей. Проверьте наличие обновления браузера, и дождитесь появления опции в меню экспериментальных возможностей.


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