Google добавила в браузер Chrome функцию блокировки тяжелой рекламы, которая была анонсирована еще в августе. С её помощью отключаются рекламные блоки, загружающие слишком сильно процессор. Таким образом можно будет увеличить время автономной работы устройства.
Реклама блокируется в некоторых случаях:
- При нагрузке процессора более 60 секунд в целом
- При нагрузке процессора более 15 секунд за 30-секундный период
- Если она использует более 4 МБ трафика
Стоит напомнить, что Google постепенно выкатывает новые функции и блокировщик тяжелой рекламы может быть недоступен у некоторых пользователей. Проверьте наличие обновления браузера, и дождитесь появления опции в меню экспериментальных возможностей.
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