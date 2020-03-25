





В iOS 13.4 компания Apple наконец-то добавила возможность делиться папками, которую ждали еще на релизе этой версии системы. По сути ничего нового купертиновцы не изобрели, и сама реализация в iCloud достаточно проста и удобна.Итак, чтобы дать доступ другому человеку к папке, долго или сильно нажмите на нее, выберите в появившемся меню пункт «Поделиться», после чего пункт «Добавить пользователей»:Далее можно настроить права доступа (могут ли приглашенные вносить изменения и кто может получить доступ к этой папке). После этого выберите способ отправки приглашения (нужно будет указать телефон или почту, привязанную к Apple ID приглашаемого), система сгенерирует ссылку, и вы сможете отправить ее нужному человеку.Также, разумеется, вы сможете видеть, кто какие файлы и когда добавил в эту папку:Как и в других «облаках», вы можете добавлять еще людей, менять им права или вообще закрыть доступ для всех к этой папке. Эти настройки доступны в том же меню «Люди»: