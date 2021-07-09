Мало кто знает, но в Windows 10 и Windows 11 существует встроенный счётчик FPS, который показывает скорость обновления кадров на экране в играх. Чем выше, тем лучше, но и энергозатратнее.
Этот счётчик доступен в панели Xbox Game Bar — это виджет с разными функциями, который можно использовать в компьютерных играх.
Как включить отображение счётчик FPS в играх:
- Нажмите горячее сочетание клавиш Win + G
- Перейдите в раздел «Производительность» в Game Bar
- Нажмите на параметр FPS
- Нажмите «Запросить доступ» (или Request access)
- Перезагрузите компьютер
- Запустите компьютерную игру и откройте раздел «Производительность» (Performance)
На экране отобразится значение FPS, а также загруженность видеокарты, процессора и оперативной памяти.
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