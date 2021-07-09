



Мало кто знает, но в Windows 10 и Windows 11 существует встроенный счётчик FPS, который показывает скорость обновления кадров на экране в играх. Чем выше, тем лучше, но и энергозатратнее.



Этот счётчик доступен в панели Xbox Game Bar — это виджет с разными функциями, который можно использовать в компьютерных играх.



Как включить отображение счётчик FPS в играх:





Нажмите горячее сочетание клавиш Win + G

Перейдите в раздел «Производительность» в Game Bar

Нажмите на параметр FPS

Нажмите «Запросить доступ» (или Request access)

Перезагрузите компьютер

Запустите компьютерную игру и откройте раздел «Производительность» (Performance)

На экране отобразится значение FPS, а также загруженность видеокарты, процессора и оперативной памяти.





