Windows 11

Мало кто знает, но в Windows 10 и Windows 11 существует встроенный счётчик FPS, который показывает скорость обновления кадров на экране в играх. Чем выше, тем лучше, но и энергозатратнее.

Этот счётчик доступен в панели Xbox Game Bar — это виджет с разными функциями, который можно использовать в компьютерных играх.

Как включить отображение счётчик FPS в играх:

  • Нажмите горячее сочетание клавиш Win + G
  • Перейдите в раздел «Производительность» в Game Bar
  • Нажмите на параметр FPS
  • Нажмите «Запросить доступ» (или Request access)
  • Перезагрузите компьютер
  • Запустите компьютерную игру и откройте раздел «Производительность» (Performance)
Windows 11

На экране отобразится значение FPS, а также загруженность видеокарты, процессора и оперативной памяти.



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