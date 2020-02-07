В Chrome 80 появился так называемый Quiet UI — тихий пользовательский интерфейс. В чем его суть? Думаю, многим надоели всплывающие окошки с разрешением присылать вам уведомления при заходе на разные сайты. Конечно, можно постоянно от них отказываться, и есть кардинальный способ — вообще запретить всем сайтам спрашивать вас об уведомлениях. Однако в последнем случае для того, чтобы получать уведомления от нужных сайтов, придется вручную вносить их в список в настройках, что неудобно.

Поэтому в Google придумали так называемые тихие уведомления, и сейчас они тестируются среди небольшого числа пользователей, однако их можно включить самостоятельно. В чем их суть? При их включении вы опять же не увидите всплывающего окошка с запросом — лишь перечеркнутый колокольчик в адресной строке, нажав на который вы можете разрешить сайту присылать вам уведомления:



Такой подход не будет отвлекать вас от серфинга в интернете, и если он вам подходит, его можно очень просто включить.

Для этого перейдите по ссылке chrome://flags/#quiet-notification-prompts, включите соответствующую опцию и перезапустите браузер:


После этого зайдите в настройки уведомлений по ссылке chrome://settings/content/notifications и включите обе опции:



Все, теперь назойливые уведомления не будут вам мешать. Для того, чтобы вернуть все как было, просто отключите эту опцию по первой ссылке и перезапустите браузер.


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