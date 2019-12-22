Мы уже давно привыкли в браузере получать не только текстовую информацию, но и слушать музыку и смотреть фильмы. И если вкладок много, то управлять воспроизведением медиаконтента становится неудобно, поэтому Google в последней стабильной версии Chrome 79 решила эту проблему, добавив на панель инструментов кнопку, с помощью которой можно ставить на паузу или, наоборот, запускать музыку и видео с любой открытой вкладки.

Однако эта опция после обновления Chrome появляется не у всех, но никто не мешает ее включить самостоятельно. Для этого перейдите по ссылке chrome://flags/#global-media-controls, выберите в выпадающем списке значение Enabled и перезапустите браузер:

Все, теперь можете открыть любой видео или запустить проигрывание музыки, после чего на тулбаре в правом верхнем углу появится значок ноты с тремя полосками. Нажав на него, вы получите доступ ко всему медиаконтенту в браузере:


Для отключения этой опции просто верните ее значение обратно на Default.


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