Для начала скачайте последнюю бета-версию клиента для macOS (потребуется VPN).

Распакуйте архив с мессенджером, после чего его можно запустить.

Нажмите правой кнопкой по иконке чатов.

Затем нужно выбрать опцию Filters.

Активируйте переключатель рядом с параметром Show Tabs, после чего появятся долгожданные вкладки.

В бета-версии мессенджера Telegram для macOS появилась возможность включить вкладки для группировки чатов по различным параметрам. Включение новой функции оказалось неочевидным для многих пользователей, поэтому мы расскажем, как это сделать.В этом же окне можно настроить вкладки, например, сделать отдельные для «Каналов» и «Ботов».