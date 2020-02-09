Telegram


В бета-версии мессенджера Telegram для macOS появилась возможность включить вкладки для группировки чатов по различным параметрам. Включение новой функции оказалось неочевидным для многих пользователей, поэтому мы расскажем, как это сделать.

  • Для начала скачайте последнюю бета-версию клиента для macOS (потребуется VPN).
  • Распакуйте архив с мессенджером, после чего его можно запустить.
  • Нажмите правой кнопкой по иконке чатов.
Telegram
  • Затем нужно выбрать опцию Filters.
Telegram
  • Активируйте переключатель рядом с параметром Show Tabs, после чего появятся долгожданные вкладки.
Telegram
В этом же окне можно настроить вкладки, например, сделать отдельные для «Каналов» и «Ботов».



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Ссылки по теме:

В Telegram для macOS может скоро появиться долгожданная функция В Telegram для macOS может скоро появиться долгожданная функция

Илон Маск троллит WhatsApp. Дуров одобряет Илон Маск троллит WhatsApp. Дуров одобряет

Павел Дуров: почему использовать WhatsApp опасно Павел Дуров: почему использовать WhatsApp опасно