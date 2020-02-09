В бета-версии мессенджера Telegram для macOS появилась возможность включить вкладки для группировки чатов по различным параметрам. Включение новой функции оказалось неочевидным для многих пользователей, поэтому мы расскажем, как это сделать.
- Для начала скачайте последнюю бета-версию клиента для macOS (потребуется VPN).
- Распакуйте архив с мессенджером, после чего его можно запустить.
- Нажмите правой кнопкой по иконке чатов.
- Затем нужно выбрать опцию Filters.
- Активируйте переключатель рядом с параметром Show Tabs, после чего появятся долгожданные вкладки.
В этом же окне можно настроить вкладки, например, сделать отдельные для «Каналов» и «Ботов».
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У нас есть подкаст и его видео-версия
Это же даже не видеозвонки, это так просто! Но мой запрос на гитхабе висит уже пару лет.
А администрирование групп в мобильной версии? Оно просто отсутствует, в Telegram X точно.
Ребят, я так фанател от Телеги, но уже лет 5 никакого значимого прогресса. Ну как так?(