Пользоваться «Клавиатурой» от «Яндекса» стало проще: пользователи Android смогут включить её через приложение «Яндекс». Ранее сервис был доступен только через отдельное приложение, которое нужно было устанавливать на телефон.
«Клавиатура» поддерживает все необходимые пользователям функции: голосовой и непрерывный ввод (или ввод свайпом), умные подсказки, автокоррекцию и другие. Также там доступны эмодзи, стикеры, уникальные темы и гифки.
В «Клавиатуре» применяются наработки других сервисов «Яндекса». Например, функция автоперевода построена на базе «Яндекс.Переводчика» и при необходимости автоматически переводит набираемый текст на нужный язык.
В работе «Клавиатуры» участвуют модели машинного обучения: к примеру, именно они принимают решение о внесении правок. Они учитывают сразу несколько параметров, в том числе геометрические факторы — то есть анализируют, на какую часть клавиши (близко к границе или нет) нажал пользователь. Сервис поддерживает ввод текста и подсказки на 75 языках.
Чтобы попробовать «Клавиатуру» в действии, нужно открыть приложение «Яндекс», нажать кнопку «Все сервисы» в правом нижнем углу, выбрать «Клавиатуру» — и следовать инструкциям.
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