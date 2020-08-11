





В iOS уже долгие годы есть значок «Назад», нажатие на который, очевидно, возвращает вас ровно на один шаг назад. Однако последние несколько версий системы в том же приложении Настройки можно «провалиться» и на 3, и на 5 пунктов в глубину, и перемещаться между ними по одному шагу оказывается долго и неудобно. Поэтому в iOS 14 компания Apple добавила возможность быстрого перехода между различными пунктами настроек.Воспользоваться быстрым перемещением просто — нужно долго нажать на значок «Назад» и, не отрывая палец от экрана, выбрать пункт, в который вы хотите переместиться:Это работает не только в Настройках, но и в большинстве стандартных приложений, таких как Safari или Сообщения.