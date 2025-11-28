Top.Mail.Ru

Как восстановить доступ к мобильному интернету и SMS: новые правила разблокировки связи для иностранцев и россиян

Александр

Фото freepik

С 1 декабря 2025 года в России вводятся правила безопасности, цель которых — исключить использование SIM-карт во вражеских беспилотных летательных аппаратах. Для отечественных SIM-карт, если абонент находился в международном роуминге или карта была неактивна более 72 часов, устанавливается 24-часовой период «охлаждения», в течение которого не работает мобильный интернет и нет отправки и приёма SMS. Однако доступ можно восстановить мгновенно, пройдя простую процедуру верификации.

Для российских абонентов

После возвращения в Россию нужно отключить Wi-Fi, после чего дождаться SMS-сообщения от оператора со специальной ссылкой. Далее нужно пройти проверку, которая у разных операторов выглядит по-разному:

• МТС — собрать пазл перемещением бегунка
• «МегаФон» — собрать пазл + ввести код из SMS
• T2 — собрать пазл 
• «Билайн» — перейти на сайт оператора и авторизоваться

Доступ к связи восстанавливается в течение 5 минут после успешного прохождения проверки.

Для иностранных абонентов

Владельцы зарубежных SIM-карт также смогут восстановить полноценный доступ к мобильной связи сразу после прибытия в Россию. При подключении к сети российского оператора на номер придёт SMS со ссылкой для верификации через капчу — нужно собрать пазл или выбрать определённые изображения.

Эти меры безопасности направлены на предотвращение несанкционированного использования SIM-карт. Система позволяет подтвердить, что услугами связи пользуется реальный человек, а не автоматизированная система.
-2
Рекомендации

