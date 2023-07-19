Как восстановить случайно удалённый пароль в связке ключей на iPhone с iOS 17

Откройте приложение «Настройки» на iPhone с iOS 17 и перейдите в «Пароли»;

Нажмите на опцию «Недавно удаленные» в верхней части списка паролей;

Коснитесь пароля, который хотите восстановить и подтвердите действие;

Готово!

Безусловно, связка ключей iCloud — одна из самых полезных функций для пользователей гаджетов Apple. Однако и у неё есть свои минусы, самым опасным из которых на протяжении долгого времени было безвозвратное удаление паролей. В iOS 17 разработчики наконец-то добавили возможность восстановления удалённых паролей из связки ключей iCloud. Рассказываем, как вернуть случайно стёртые данные в пару тапов.Вплоть до iOS 16 пароли из связки ключей удалялись раз и навсегда, но с релизом iOS 17 этой осенью ситуация изменится в лучшую сторону. Теперь система даёт 30 дней на восстановления случайно удалённого пароля, после чего безвозвратно уничтожает его.Чтобы восстановить удалённый пароль от определённого ресурса, достаточно выполнить следующие шаги:Теперь пароль снова появится в списке вашей связки ключей, и его можно снова использовать для входа на этот ресурс.