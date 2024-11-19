Как выбрать банк по умолчанию для переводов по СБП





«Система быстрых платежей» (СБП) позволяет переводить деньги из одного банка в другой без комиссии в пределах лимита (самому себе — до 30 миллионов рублей, другим людям — до 100 тысяч рублей в месяц или больше по усмотрению банка). Но не все знают, что можно выбрать приоритетный банк — счёт именно в нём будет предлагаться по умолчанию при переводе. Это удобно тем, что деньги придут в нужный банк, а отправителю не нужно искать его из длинного списка всех банков. «Система быстрых платежей» (СБП) позволяет переводить деньги из одного банка в другой без комиссии в пределах лимита (самому себе — до 30 миллионов рублей, другим людям — до 100 тысяч рублей в месяц или больше по усмотрению банка). Но не все знают, что можно выбрать приоритетный банк — счёт именно в нём будет предлагаться по умолчанию при переводе. Это удобно тем, что деньги придут в нужный банк, а отправителю не нужно искать его из длинного списка всех банков. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Назначать приоритетный банк можно сколько угодно раз, лимитов здесь нет, и это бесплатно. Правда, не существует единого сервиса, который позволял бы это делать, поэтому смена банка не всегда очевидна.Ка выбрать приоритетный банк для СБП? Это можно сделать через мобильное приложение или личный кабинет банка, который вы хотите установить «главным». Например:● «Т-Банк»: меню «Ещё» в нижней части экрана → «Настройки» → «Контакты и переводы» → «Сделать Т-Банк приоритетным в СПБ»● «Яндекс Пэй»: меню профиля → «Настройки» → «Переводы» → «Приоритетный банк при переводах по номеру телефона»● «Альфа-Банк»: меню профиля → «Настройки» → «Переводы по номеру телефона» → «Основной банк»● «Сбербанк»: меню профиля → «Настройки» → Платежи и переводы → «Система быстрых платежей» → «Основной банк Сбер»● ВТБ: меню профиля → «Настройки» → «Общие» → «Платежи и переводы» → «Система быстрых платежей» → «Банк по умолчанию» → «Выбрать»





Как можно заметить, эта опция в основном находится в разделе переводов, который можно найти через меню настроек в профиле. У других банков она расположена примерно там же, а если вы не можете её найти, имеет смысл воспользоваться поиском в приложении ли обратиться в поддержку, которая подскажет, где она.

