Завершать работу компьютера с Windows можно проще, чем это предусмотрено по умолчанию — не через меню «Пуск» или кнопкой на самом устройстве, а парой кликов по значку на рабочем столе. Вот что нужно сделать для этого.
Нажмите правой кнопкой мыши на рабочем столе и появившемся меню выберите «Создать» — «Ярлык». В поле «Укажите расположение объекта» вставьте следующий код: shutdown -s -t 0. Нажмите кнопку «Далее», задайте название ярлыку (например, «Выключить») и подтвердите действие кнопкой «Готово».
На рабочем столе появится ярлык, двойной клик левой кнопкой мыши по которому будет выключать компьютер.
При желании можно заменить значок ярлыка со стандартного на более красивый и уместный (например, похожий на настоящую кнопку выключения). Для этого нажмите на ярлык правой кнопкой мыши, откройте «Свойства», нажмите «Сменить значок…», выберите более подходящее изображение и нажмите «ОК».
Как выключать компьютер с помощью ярлыка на рабочем столе
Александр Кузнецов —
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