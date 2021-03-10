





Десктопная версия сайта Instagram открывает доступ пользователям только к базовой функциональности: просмотр постов, историй и комментариев. К сожалению, возможность опубликовать фотографию отсутствует, поскольку сервис ориентирован в первую очередь на мобильные устройства.Тем не менее есть способ, позволяющий выкладывать фото с помощью браузера Chrome. Он работает на Windows, Mac, Linux и Chrome OS.Запустите браузер Chrome и перейдите на страницу Instagram. Кликните правой кнопкой мыши в любом месте сайта и выберите «Просмотреть код». Также вы можете воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl + Shift + I в Windows или Cmd + Option + I на Mac.После этих действий откроется панель разработчика с правой стороны с HTML-кодом и другими элементами.В верхнем левом углу окна инструментов разработчика вы увидите значок перехода с десктопной версии на мобильную и наоборот. Нажмите его для загрузки мобильной версии сайта. Также вы можете использовать для этого сочетание клавиш Ctrl + Shift + M на ПК или Cmd + Shift + M на Mac.Таким образом будет запущена версия Instagram для мобильных устройств, напоминающий интерфейс приложения на Android или iOS. Не закрывайте панель инструментов разработчика, чтобы продолжить работу с мобильным интерфейсом.В нижней части экрана вы увидите привычные кнопки разделов Instagram. Если этот ряд значков не отображается, то обновите страницу нажатием клавиши F5.Нажмите кнопку со значком «+» для загрузки фотографии с вашего компьютера. После этого откроется проводник или Finder и вы сможете выбрать нужный снимок. По умолчанию Instagram позволяет загружать изображения только в JPEG.