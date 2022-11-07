Siri Apple iOS iOS 16

Как вывести иконки приложений на экран блокировки в IOS 16. Поможет эта программа

Денис
Снимок экрана 2022-11-08 в 00.39.18.png

В App Store появилось приложение Lock Launcher. Оно позволяет модифицировать экран блокировки iPhone и выводить на него иконки запускающие приложения. 


Приложение работает не напрямую, а с помощью Siri Shortcuts. Apple не сделала для этого приложения виджет, и разработчик написал приложение-прокладку, которая работает с обновляющимися виджетами Live Activity и Dynamic Island.  

Благодаря Lock Launcher на экран блокировки можно вывести до девяти иконок приложений. Для этого в самой утилите нужно включить функцию Live Activity. 

В Lock Launcher уже есть команды для управления основными функциями смартфона и некоторым набором популярных приложений. 

Если вы хотите вывести на экран блокировки что-то, чего в программе изначально нет, нужно сначала создать команду Siri Shortcut самому. Для этого пройдите по пути: «Настройки» —> «Siri» —> «Добавить для Siri»  —> «Добавить в Siri». И задайте новую команду. 
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Комментарии

Mers
+4159
Mers
Неплохо) Но хотелось бы квадратные иконки, и чтобы можно было свои добавлять, а то только из предложенных. Но возможно для этого нужно оформить подписку🤷🏻‍♂️
4 минуты назад
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