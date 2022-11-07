Как вывести иконки приложений на экран блокировки в IOS 16. Поможет эта программа
Денис Марков —
В App Store появилось приложение Lock Launcher. Оно позволяет модифицировать экран блокировки iPhone и выводить на него иконки запускающие приложения.
Приложение работает не напрямую, а с помощью Siri Shortcuts. Apple не сделала для этого приложения виджет, и разработчик написал приложение-прокладку, которая работает с обновляющимися виджетами Live Activity и Dynamic Island.
Благодаря Lock Launcher на экран блокировки можно вывести до девяти иконок приложений. Для этого в самой утилите нужно включить функцию Live Activity.
В Lock Launcher уже есть команды для управления основными функциями смартфона и некоторым набором популярных приложений.
Если вы хотите вывести на экран блокировки что-то, чего в программе изначально нет, нужно сначала создать команду Siri Shortcut самому. Для этого пройдите по пути: «Настройки» —> «Siri» —> «Добавить для Siri» —> «Добавить в Siri». И задайте новую команду.
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