Как выжить без интернета? Вот какие приложения и настройки обязательно должны быть на вашем смартфоне

В последние месяцы жители России столкнулись с масштабными блокировками мобильного интернета — зачастую доступны лишь сайты из «белого списка». Операторы связи объясняют это с внешними ограничениями, связанные с мерами безопасности. В таких условиях важно заранее подготовиться и знать инструменты, которые позволяют оставаться на связи, ориентироваться в городе и даже пользоваться нейросетями без доступа в сеть. Собрали для вас инструкцию по офлайн-выживанию.

