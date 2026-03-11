Как выжить без интернета? Вот какие приложения и настройки обязательно должны быть на вашем смартфоне

Фото freepik
В последние месяцы жители России столкнулись с масштабными блокировками мобильного интернета — зачастую доступны лишь сайты из «белого списка». Операторы связи объясняют это с внешними ограничениями, связанные с мерами безопасности. В таких условиях важно заранее подготовиться и знать инструменты, которые позволяют оставаться на связи, ориентироваться в городе и даже пользоваться нейросетями без доступа в сеть. Собрали для вас инструкцию по офлайн-выживанию.
1️. Используем офлайн-мессенджеры — они связывают смартфоны по Bluetooth и создают mesh-сеть, где сообщения передаются от одного пользователя к другому:
• Briar (Android) — mesh-мессенджер, который обеспечивает максимальный уровень приватности и работает через Bluetooth или Wi-Fi Direct без интернета.
• Bridgefy (iOS, Android) — проверенная классика, которую используют на стадионах, массовых мероприятиях и при чрезвычайных ситуациях.
• Bitchat (iOS, Android) — свежий офлайн-мессенджер от создателя Twitter. Работает без регистрации и без интернета даже при первом запуске.
2. Удобные и лёгкие SMS-приложения на Android — с ними можно без проблем писать даже большие сообщения, отправлять небольшие медиа и оставаться на связи, пока сотовая сеть работает:
• Google Messages — официальный клиент для Android с мощной защитой от спама и поддержкой RCS (если сеть доступна).
• Textra SMS — быстрый и минималистичный клиент с настройкой отложенной отправки.
• SMS Organizer — сортирует сообщения по папкам и вкладкам, избавляя от мусора.
3. Настраиваем SMS на iPhone — смартфоны от Apple по умолчанию отправляют сообщения через приложение iMessage, которому нужен интернет. Возвращаемся к истокам:
• Заходим в «Настройки»
• Нажимаем «Сообщения»
• Включаем «Отправка как SMS»
• Убеждаемся, что в разделе «Отправка/получение» указан ваш номер телефона.
4. Скачиваем офлайн-энциклопедии и нейросетевых помощников — чтобы иметь доступ к информации и даже искусственному интеллекту без интернета:
• Kiwix (iOS, Android, Windows, macOS) — бесплатное приложение-читалка для офлайн-контента. Позволяет скачивать целые разделы «Википедии», Wiktionary, библиотеку Project Gutenberg, TED Talks и другие образовательные материалы. Работает через технологию сжатия ZIM-файлов, экономя место на устройстве. Разработчик (Wikimedia CH) не собирает данные пользователей.
• PocketPal AI (iOS, Android) — приложение для запуска ИИ-моделей прямо на смартфоне без интернета. Работает так: скачиваете приложение, через Wi-Fi загружаете модель (в формате GGUF, например с Hugging Face) и дальше общаетесь с ИИ полностью офлайн. Все данные остаются на устройстве, сбор информации не ведётся. Поддерживает разные модели и аппаратное ускорение (CPU/GPU/NPU).
5. Скачиваем офлайн-карты — есть в «Яндекс Картах», 2ГИС и в Maps.me. При этом договариваемся о любых встречах в конкретных местах, например, «у киоска с газетами» или «у третьего подъезда».
6. Носим с собой наличку — мы не знаем, сколько продлятся отключения. Терминалы могут не работать в магазинах. Ищем ближайший банкомат, снимаем наличку на неделю и расплачиваемся ей. Продлеваем все проездные, топливные карты и подписки как можно дольше — тогда вы не столкнётесь с тем, что из-за отключения ваши жизненно важные процессы встанут. Заранее уточняем и сохраняем себе расписание транспорта. Всегда предупреждаем близких, куда идём — стараемся держать родных в курсе своих передвижений, чтобы они не теряли вас и не переживали, что вас необычно долго нет в онлайне.