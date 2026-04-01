Работница Wildberries рассказала, как забирать товары из одного заказа по частям — сначала одни, потом другие

Одна из работниц пунктов выдачи Wildberries раскрыла лайфхак, который может пригодиться заядлым шопоголикам. Оказывается, можно забрать часть товаров из одного заказа, а остальные оставить на какое-то время, чтобы решить, нужны они или нет.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Формально частичная выдача заказа невозможна, система в компьютере на ПВЗ просто не позволит так сделать — вы либо отказываетесь от всех товаров, либо выкупаете их все. Чтобы обойти это ограничение, нужно попросить работника ПВЗ воспользоваться функцией выдачи товаров из отказа. На конкретном примере это выглядит следующим образом:Допустим, вы заказали 10 товаров, и они прибыли в ПВЗ. Из всех товаров вам точно нужны пять, а в отношении пяти оставшихся вы сомневаетесь. Тогда вы забираете 5 товаров, от остальных отказываетесь, но предупреждаете работника ПВЗ, что вы можете вернуться за ними — на это вам отводится ровно 24 часа. В течение этого времени сотрудник не будет класть ваши товары в возвратную коробку, чтобы они не отправились обратно раньше установленного срока. Если вы не придёте за ними, они уедут на склад.Провернуть такой лайфхак получится не со всеми товарами. Если в карточке вещи отмечено, что вернуть её можно только по заявке, то выдать её после отмены доставки уже нельзя.