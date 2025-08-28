Как задать наиболее комфортную скорость подкастов в iOS 26

Продолжаем находить новые полезные фичи iOS 26, о которых Apple не рассказывала. Заметили, что в приложении «Подкасты» наконец-то появились более точные настройки скорости воспроизведения. Рассказываем, где это найти и как оно работает.

Сразу отметим, что многие конкуренты давно предлагают точную регулировку скорости, но Apple, придумавшая сам термин подкаст в начале 2000-х, всю дорогу ограничивала пользователей. Выбор был между слишком медленным и слишком быстрым воспроизведением.

В предыдущих версиях iOS стандартное приложение «Подкасты» предлагало только четыре фиксированных варианта скорости воспроизведения: 1,25x, 1,5x, 1,75x и 2x. В iOS 26 это изменилось, и теперь у пользователей гораздо больше гибкости.

Apple не только увеличила диапазон скоростей воспроизведения с 0,5x до 3x, но и позволила регулировать скорость с шагом 0,1x благодаря новому, более детальному интерфейсу настройки.

Вот как задать идеальную скорость воспроизведения:
  • Откройте приложение «Подкасты» и начните воспроизведение любого подкаста;
Podcast
  • Откройте элементы управления воспроизведением в полноэкранном режиме;
  • Нажмите кнопку скорости воспроизведения (1x) в левом нижнем углу;
Podcast
  • Нажмите на один из предустановленных вариантов скорости воспроизведения или проведите пальцем по предустановленным вариантам, чтобы открыть шкалу регулировки с шагом 0,1x;
  • Готово!
Podcast

Для чего это может быть полезным? Например, если вы изучаете иностранный язык и стараетесь слушать подкасты, лучше выставлять скорость помедленнее на начальных этапах. Другое пример — если ведущий говорит медленно, можно его слегка устроить, сохранив оригинальную тональность и разборчивую речь.

И главное, что новая опция скорости воспроизведения запоминает ваши настройки для каждого отдельного подкаста, поэтому вам не придётся настраивать её каждый раз. Ждём релиза iOS 26 для всех к середине сентября.
