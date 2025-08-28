Как задать наиболее комфортную скорость подкастов в iOS 26







Продолжаем находить новые полезные фичи iOS 26, о которых Apple не рассказывала. Заметили, что в приложении «Подкасты» наконец-то появились более точные настройки скорости воспроизведения. Рассказываем, где это найти и как оно работает. Продолжаем находить новые полезные фичи iOS 26, о которых Apple не рассказывала. Заметили, что в приложении «Подкасты» наконец-то появились более точные настройки скорости воспроизведения. Рассказываем, где это найти и как оно работает. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Откройте приложение «Подкасты» и начните воспроизведение любого подкаста;

Откройте элементы управления воспроизведением в полноэкранном режиме;

Нажмите кнопку скорости воспроизведения (1x) в левом нижнем углу;

Нажмите на один из предустановленных вариантов скорости воспроизведения или проведите пальцем по предустановленным вариантам, чтобы открыть шкалу регулировки с шагом 0,1x;

Готово!

Сразу отметим, что многие конкуренты давно предлагают точную регулировку скорости, но Apple, придумавшая сам термин подкаст в начале 2000-х, всю дорогу ограничивала пользователей. Выбор был между слишком медленным и слишком быстрым воспроизведением.В предыдущих версиях iOS стандартное приложение «Подкасты» предлагало только четыре фиксированных варианта скорости воспроизведения: 1,25x, 1,5x, 1,75x и 2x. В iOS 26 это изменилось, и теперь у пользователей гораздо больше гибкости.Apple не только увеличила диапазон скоростей воспроизведения с 0,5x до 3x, но и позволила регулировать скорость с шагом 0,1x благодаря новому, более детальному интерфейсу настройки.Вот как задать идеальную скорость воспроизведения:Для чего это может быть полезным? Например, если вы изучаете иностранный язык и стараетесь слушать подкасты, лучше выставлять скорость помедленнее на начальных этапах. Другое пример — если ведущий говорит медленно, можно его слегка устроить, сохранив оригинальную тональность и разборчивую речь.И главное, что новая опция скорости воспроизведения запоминает ваши настройки для каждого отдельного подкаста, поэтому вам не придётся настраивать её каждый раз. Ждём релиза iOS 26 для всех к середине сентября.