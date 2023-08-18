Как задать определённый список изображений для виджета «Фото» на iPhone с iOS 16

С релизом операционной системы iOS 14 в 2020 году Apple разрешила пользователям ставить виджеты различных приложений прямо на домашний экран iPhone. Как и следовало ожидать, самым популярным виджетом стал квадратик с нативным приложением «Фото», но у него есть жирнейший минус — по умолчанию снимки отображаются абсолютно рандомно. Рассказываем, как это исправить и заставить виджет отображать только нужные фотокарточки.
Заставить виджет с фотками показывать только нужные снимки можно двумя способами: создать отдельный альбом в нативном «Фото» или прибегнуть к стороннему софту.
Если вы не хотите устанавливать отдельные приложения, выполните следующие шаги:
- Откройте приложение «Фото» и выберите несколько нужных изображений;
- Нажмите на значок поделиться и выберите опцию «Добавить в альбом»;
- Выберите «Новый альбом» и задайте для него название;
- Нажмите и удерживайте палец на пустой области домашнего экрана и добавьте виджет «Фото»;
- Из предложенных вариантов выберите «Альбом» (свайпните 3 раза вправо);
- Теперь нажмите на виджет и задайте только что созданный альбом;
- Готово!
Так виджет нативного приложения «Фото» будет показывать только выбранные вами картинки из вашего альбома. При этом они будут меняться с рандомной периодичностью.
Второй способ — установить бесплатную версию приложения Photo Widget: Simple, которое позволяет создавать альбом с 30 снимками для отображения на виджете домашнего экрана.
- После установки софта выполните следующее:
- Откройте приложение и перейдите во вторую вкладку в нижнем меню;
- Тут выберите раздел «Мои виджеты» и создайте новый альбом;
- Добавьте в него нужные изображения и сохраните;
- Нажмите и удерживайте палец на пустой области домашнего экрана и добавьте виджет «Photo Widget: Simple»;
- Выберите нужный размер и разместите на экране iPhone;
- Нажмите на созданный виджет и настройте его под себя;
- Вы можете задать альбом, интервал обновления и режим смены изображений;
- Готово!
В отличие от нативного приложения, второй способ предлагает больше вариантов настройки виджета.
А какими виджетами пользуетесь вы?