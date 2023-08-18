Как задать определённый список изображений для виджета «Фото» на iPhone с iOS 16

Фархад
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С релизом операционной системы iOS 14 в 2020 году Apple разрешила пользователям ставить виджеты различных приложений прямо на домашний экран iPhone. Как и следовало ожидать, самым популярным виджетом стал квадратик с нативным приложением «Фото», но у него есть жирнейший минус — по умолчанию снимки отображаются абсолютно рандомно. Рассказываем, как это исправить и заставить виджет отображать только нужные фотокарточки.

Заставить виджет с фотками показывать только нужные снимки можно двумя способами: создать отдельный альбом в нативном «Фото» или прибегнуть к стороннему софту.

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Если вы не хотите устанавливать отдельные приложения, выполните следующие шаги:
  • Откройте приложение «Фото» и выберите несколько нужных изображений;
  • Нажмите на значок поделиться и выберите опцию «Добавить в альбом»;
  • Выберите «Новый альбом» и задайте для него название;
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  • Нажмите и удерживайте палец на пустой области домашнего экрана и добавьте виджет «Фото»;
  • Из предложенных вариантов выберите «Альбом» (свайпните 3 раза вправо);
  • Теперь нажмите на виджет и задайте только что созданный альбом;
  • Готово!

Так виджет нативного приложения «Фото» будет показывать только выбранные вами картинки из вашего альбома. При этом они будут меняться с рандомной периодичностью.

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Второй способ — установить бесплатную версию приложения Photo Widget: Simple, которое позволяет создавать альбом с 30 снимками для отображения на виджете домашнего экрана.
  • После установки софта выполните следующее:
  • Откройте приложение и перейдите во вторую вкладку в нижнем меню;
  • Тут выберите раздел «Мои виджеты» и создайте новый альбом;
  • Добавьте в него нужные изображения и сохраните;
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  • Нажмите и удерживайте палец на пустой области домашнего экрана и добавьте виджет «Photo Widget: Simple»;
  • Выберите нужный размер и разместите на экране iPhone;
  • Нажмите на созданный виджет и настройте его под себя;
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  • Вы можете задать альбом, интервал обновления и режим смены изображений;
  • Готово!

В отличие от нативного приложения, второй способ предлагает больше вариантов настройки виджета.

А какими виджетами пользуетесь вы?
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