Вспомните, когда вы последний раз меняли пароль от важного вам аккаунта? Скорее всего несколько лет назад, при его создании, вы задали определенный пароль и пользуетесь им до сих пор. Очевидно, это не особо безопасно, даже если пароль длинный: его все еще можно подсмотреть при вводе или взять из Chrome, если кто-то получит доступ к вашему ПК. Специалисты по компьютерной безопасности рекомендуют менять критично важные пароли раз в несколько месяцев, однако это достаточно большой срок и многие просто забывают про это.
И Microsoft сделала возможность настроить учетную запись так, чтобы пароль работал ровно 72 дня, после чего он перестает действовать и его придется менять. Сделать это несложно — зайдите в свой аккаунт Microsoft и выберите опцию изменения пароля:
После этого вам нужно будет ввести старый пароль, два раза ввести новый и не забыть поставить галку на смену пароля раз в 72 дня:
Все, после этого ваш пароль будет действовать лишь чуть больше двух месяцев. Разумеется, за несколько дней до крайнего срока Microsoft оповестит вас, что пароль снова пора сменить.
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