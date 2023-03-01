Как задействовать видеокарту для апскейлинга и улучшения качества видео на YouTube и в других сервисах
Александр Кузнецов —
Компания NVIDIA выпустила новый драйвер для своих видеокарт — версия 531.18 уже доступна к скачиванию с сайта NVIDIA и через программу GeForce Experience. Он содержит в себе крайне важное нововведение — отныне видеокарты GeForce RTX серий 30 и 40 получают возможность заниматься апскейлингом видео в браузерах в режиме реального времени.
Благодаря этой новой функции, можно наслаждаться видео с более высоким разрешением и меньшим количеством артефактов. Обработка производится по технологии RTX Video Super Resolution (если кратко — RTX VSR) и задействует систему искусственного интеллекта на базе глубокого обучения, хотя все вычисления производятся на устройстве пользователя.
Технология RTX VSR значительно увеличивает качество видео с низким разрешением. Это достигается повышением разрешения и чёткости и снижением искажений и шумов, вызванных сильным сжатием. Наилучшие результаты получаются, когда видео изначально не слишком сильно сжато, а его разрешение уже достаточно высокое, но улучшения возможны и на видео начиная с 360p. Из видео 240p или 144p приличное качество выжать не удастся — картинка становится слишком «замыленной».
Клип в 480p без апскейлинга:
Клип в 480p с апскейлингом до Quad HD:
Поддержка апскейлинга с помощью видеокарт NVIDIA и технологии RTX VSR доступна на Twitch, YouTube, Netflix, Disney+, Hulu и многих других сервисах. Технология работает в браузерах Google Chrome (версии 110.0.5481.105 и выше) и Edge (версии 110.0.1587.56 и выше).
Воспользоваться возможностью апскейлинга очень просто. Для этого нужна видокарта RTX GeForce 30xx или 40xx. Обновите драйвер NVIDIA до версии 531.18 (или выше), запустите утилиту NVIDIA Control Panel, перейдите к «Регулировке параметров изображения для видео», установите галочку рядом с «Сверхвысокое разрешение» и нажмите «Применить». После этого воспроизводимые в браузере видеоролики будут автоматически апскейлиться до более высокого разрешения — вплоть до 4K, если ваш монитор или телевизор поддерживает такую картинку.
Можно выбрать уровень качества по шкале от 1 до 4. Чем выше, тем более впечатляющим должен получаться результат, но будет выше нагрузка на карту, а следовательно, шум от неё и потребление энергии. При выборе максимального качества (уровень 4) нагрузка на видеокарту в среднем составляет примерно 20% от её полного потенциала.
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