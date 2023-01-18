Как закрепить любой сайт на панель задач в Windows

Александр


Браузер Microsoft Edge обладает множеством дополнительных фишек в сравнении с аналогами, и одна из них — возможность закрепления любого сайта на панель задач. По нажатию на закрепленную иконку можно быстро перейти к нужному ресурсу, браузер при этом запускается автоматически.

Как закрепить сайт на панели задач:

Запустите Microsoft Edge и откройте нужный сайт. Нажмите на меню «…» в правом верхнем углу, перейдите в «Другие инструменты» и выберите «Закрепить на панели задач». Там же доступна опция, позволяющая закрепить сайт в меню «Пуск».



На панели задач появится иконка сайта. Изображение на иконке автоматически подтягивается из фавикона, добавленного на сайт. Её можно перетащить в любое другое место на панели задач. Как и любой значок программы, иконку сайта при желании можно открепить с панели, если она больше не нужна.

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