Как закрепить любой сайт на панель задач в Windows

Браузер Microsoft Edge обладает множеством дополнительных фишек в сравнении с аналогами, и одна из них — возможность закрепления любого сайта на панель задач. По нажатию на закрепленную иконку можно быстро перейти к нужному ресурсу, браузер при этом запускается автоматически.Запустите Microsoft Edge и откройте нужный сайт. Нажмите на меню «…» в правом верхнем углу, перейдите в «Другие инструменты» и выберите «Закрепить на панели задач». Там же доступна опция, позволяющая закрепить сайт в меню «Пуск».На панели задач появится иконка сайта. Изображение на иконке автоматически подтягивается из фавикона, добавленного на сайт. Её можно перетащить в любое другое место на панели задач. Как и любой значок программы, иконку сайта при желании можно открепить с панели, если она больше не нужна.