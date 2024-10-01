Как замедлить видео на любом iPhone с iOS 18

Фархад
i16

Одной из ключевых функций iPhone 16 Pro стала возможность записи видео в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду, что позволяет замедлять эти видео в 2-4 раза после съёмки. Однако Apple внезапно расщедрилась и разрешила замедлять отснятые видео и на всех остальных iPhone с iOS 18. Рассказываем, как это работает.

Начну с того, что Apple в свойственной ей манере добавила эту фичу по-тихому. Единственное упоминание этого нововведения можно найти на странице поддержки, где описаны функции для постобработки видео. Чтобы вы понимали, насколько это неочевидно, ниже я приложу скриншот.

i16

Замедлить можно любое видео, снятое в 50 и более кадрах в секунду. Причём не только на iPhone с iOS 18, но также на iPad с iPadOS 18 и на любых Mac macOS Sequoia.

Вот как это делается:
  • Откройте приложение «Фото» и выберите нужное видео;
  • Нажмите на значок редактирования на нижней панели;
  • В правом верхнем углу появится иконка спидометра;
iOS 18
  • Нажмите на неё и выберите степень замедления;
  • Теперь отрегулируйте фрагмент, который хотите замедлить;
iOS 18
  • Сохраните видео нажатием на кнопку «Готово» в правом верхнем углу.

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