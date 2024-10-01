Как замедлить видео на любом iPhone с iOS 18

Откройте приложение «Фото» и выберите нужное видео;

Нажмите на значок редактирования на нижней панели;

В правом верхнем углу появится иконка спидометра;

Нажмите на неё и выберите степень замедления;

Теперь отрегулируйте фрагмент, который хотите замедлить;

Сохраните видео нажатием на кнопку «Готово» в правом верхнем углу.

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Одной из ключевых функций iPhone 16 Pro стала возможность записи видео в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду, что позволяет замедлять эти видео в 2-4 раза после съёмки. Однако Apple внезапно расщедрилась и разрешила замедлять отснятые видео и на всех остальных iPhone с iOS 18. Рассказываем, как это работает.Начну с того, что Apple в свойственной ей манере добавила эту фичу по-тихому. Единственное упоминание этого нововведения можно найти на странице поддержки, где описаны функции для постобработки видео. Чтобы вы понимали, насколько это неочевидно, ниже я приложу скриншот.Замедлить можно любое видео, снятое в 50 и более кадрах в секунду. Причём не только на iPhone с iOS 18, но также на iPad с iPadOS 18 и на любых Mac macOS Sequoia.Вот как это делается:Не забудьте сохранить этот гайд и поделиться с друзьями.