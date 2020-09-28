Deepfake
Арнольд Сталлоне

Нейросеть Deepfake позволяет манипулировать видеороликами и гифками. С помощью этой технологии можно создавать дипфейки прямо на своем смартфоне, а если точнее, то теперь вы сможете с легкостью вставить себя в мем.

Помимо забавного времяпрепровождения, это также наглядная демонстрация того, как легко создать дипфейк. В этой статье мы рассказываем о двух приложениях, которые помогут вам в этом деле.

Создаем гифки с помощью Reface

С Reface вы можете заменить лица практически в любом GIF-файле. Все, что вам для этого потребуется, это загрузить изображения из своей галереи или сделать новое селфи с помощью своего смартфона. Приложение автоматически обнаружит ваше лицо и разместит его в выбранную GIFку.



Стоит отметить, что Reface также оживляет ваше лицо, чтобы оно соответствовало выражениям и мимике в исходном GIF, чтобы итоговый файл выглядел наиболее уместно.

Reface

Reface не ограничивает вас набором предустановленных и оптимизированных клипов. Вы можете выполнить поиск по ключевым словам, чтобы найти нужную гифку в интернете, а затем отредактировать её.

Приложение доступно на iPhone, iPad и Android. К сожалению, оно доступно по подписке, но при этом имеется пробный период на 3 дня, в течение которых можно успеть наделать необходимое количество видеороликов и GIFок со своим лицом, главное не забудьте подписку отменить, если не планируете использовать приложение в дальнейшем.

Выдаем себя за знаменитость с помощью Impressions

Это приложение позволяет заменить лица знаменитостей на свой фейс. Вы можете выдавать себя за Криштиану Роналду или Барака Обаму.



Выбирайте знаменитость, а затем запишите коротенькое селфи-видео иди загрузите уже готовое из галереи своего мобильного устройства. После этого Impressions создаст дипфейк-ролик с вашим участием.

В этом приложении имеется каталог аудиозаписей из популярных фильмов и телесериалов. С их помощью вы сможете сделать липсинк-видео для своего TikTok, ну или Instagram на худой конец.

Impressions

Помимо этого, в Impressions есть встроенная социальная сеть, где вы сможете поделиться своими дипфейками и посмотреть публикации других пользователей. Приложение пока доступно только на iPhone или iPad, но в ближайшее время разработчики обещают выпустить версию для Android. Все основные функции доступны бесплатно при условии размещения водяного знака на роликах.


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