Арнольд Сталлоне
Нейросеть Deepfake позволяет манипулировать видеороликами и гифками. С помощью этой технологии можно создавать дипфейки прямо на своем смартфоне, а если точнее, то теперь вы сможете с легкостью вставить себя в мем.
Помимо забавного времяпрепровождения, это также наглядная демонстрация того, как легко создать дипфейк. В этой статье мы рассказываем о двух приложениях, которые помогут вам в этом деле.
Создаем гифки с помощью Reface
С Reface вы можете заменить лица практически в любом GIF-файле. Все, что вам для этого потребуется, это загрузить изображения из своей галереи или сделать новое селфи с помощью своего смартфона. Приложение автоматически обнаружит ваше лицо и разместит его в выбранную GIFку.
Стоит отметить, что Reface также оживляет ваше лицо, чтобы оно соответствовало выражениям и мимике в исходном GIF, чтобы итоговый файл выглядел наиболее уместно.
Reface не ограничивает вас набором предустановленных и оптимизированных клипов. Вы можете выполнить поиск по ключевым словам, чтобы найти нужную гифку в интернете, а затем отредактировать её.
Единственный нормальный бог войны. Сорри, сегодня у меня для вас другого нет😂 pic.twitter.com/mYy2qFXSSc— Georgiy Lyamin (@g_lyamin) September 28, 2020
Приложение доступно на iPhone, iPad и Android. К сожалению, оно доступно по подписке, но при этом имеется пробный период на 3 дня, в течение которых можно успеть наделать необходимое количество видеороликов и GIFок со своим лицом, главное не забудьте подписку отменить, если не планируете использовать приложение в дальнейшем.
Выдаем себя за знаменитость с помощью Impressions
Это приложение позволяет заменить лица знаменитостей на свой фейс. Вы можете выдавать себя за Криштиану Роналду или Барака Обаму.
Выбирайте знаменитость, а затем запишите коротенькое селфи-видео иди загрузите уже готовое из галереи своего мобильного устройства. После этого Impressions создаст дипфейк-ролик с вашим участием.
В этом приложении имеется каталог аудиозаписей из популярных фильмов и телесериалов. С их помощью вы сможете сделать липсинк-видео для своего TikTok, ну или Instagram на худой конец.
Помимо этого, в Impressions есть встроенная социальная сеть, где вы сможете поделиться своими дипфейками и посмотреть публикации других пользователей. Приложение пока доступно только на iPhone или iPad, но в ближайшее время разработчики обещают выпустить версию для Android. Все основные функции доступны бесплатно при условии размещения водяного знака на роликах.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru